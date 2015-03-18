Agenți economici avizați pentru debranșare

Pentru perioada 23 - 27 martie 2015, 33 de agenți economici din Constanța au fost avizaţi pentru debranşare din cauza datoriilor de aproape 70.000 lei către SC RAJA SA. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele.

CONSTANŢA: Abonat (A) Perfect Knik SRL, b-dul 1 Mai, nr. 57 - 59A, sold (s) 521,22 lei, reprezentant (r) Apostolide Dumitru; A - SC A Muncă și Artă, str. Cumpenei, nr. 63, s - 3.792,08 lei, r – G. Bagiac; A - Osetra Farm SRL, str. Caraiman 1 Lot 611, s - 789,26 lei, r - Minea Mihăiță; A - Dobrogea Grup SA, str. Celulozei, nr. 1, s - 25.725,39 lei, r - Toma Maria; A - Snow Clean SRL, str. Celulozei, nr. 6, s - 1.397,16 lei, r - Costea Gheorghe; A - Basconslux Rom SRL, str. Industrială, nr.1, s - 4.594,35 lei, r - Ștefan Lilian; A - Nova Prosper SRL, str. Lucian Blaga, nr. 20B, s - 732,79 lei; A - Colonadelor International SRL, str. Traian, nr. 53, s - 1.882,03 lei, r - Terzi Nicolae; A - Vepan SA, str. Griviței, nr. 32, s - 813,65 lei, r - Stercu Stelian; A - Dumy Wash SRL, str. Nicolae Milescu, nr. 13, s - 494,60 lei, r - Nachiu Ioana; A - Noa-Ozzy SRL, str. Cercetaș Al. Buzatu, nr. 15, s -1.458,72 lei, r - Nurla Agi Ozghiun; A - Alfort General SRL, str. Făgetului, nr.11, s - 891,38 lei, r - Cocargeanu Rodica; A - D'acqua Dolce SRL, str. Decebal, nr.18, s - 437,86 lei; A - Cin-Cin SRL, b-dul Tomis, nr.28, s -1.947,22 lei, r - Mocianu Sorin; A - Cuisine Chef SRL, b-dul Ferdinand, nr. 7, s - 1.309,25 lei, r - Chiriac Constantin; A - Marybur SRL, str. Răzoare, nr. 7, s - 488,95 lei; A - Daris Exclusiv SRL, str. Alba Iulia, nr.8B, s - 1.855,38 lei, r - Nicula Antoneta; A - Briliant Royal SRL, str. Nicolae Filimon, nr.2, s - 1.000,00 lei; A - Grup Media Sud Holding SRL, str. Verde, nr. 31, s - 953,51 lei, r - Chiș Nicolae; A - Atlassib SRL, str. Verde, nr.17A, s - 1.624,50 lei, r - Preda Luminița; A - Kiiss Reclama SRL, b-dul I.C. Brătianu, nr. 196A, s - 931,15 lei, r - Cardaș Daniela; A - Ager Cargo Company SRL, b-dul Tomis, nr. 43, s - 759,27 lei, r - Voiculescu Despina; Aldeaqua SRL, str. Călugăreni, nr.21, s - 774,95 lei, r - Gica Denisa; A - Joe Bonanno SRL, str. Al. cel Bun, nr. 67, s - 355,48 lei, r - Condrasov Gabriela; A - Gapiadd Pro SRL, str. Crișana, nr.7A, s - 1.030,06 lei, r - Pleșca Ilie Iulian; A - Extract Agregate Construct, b-dul Tomis-Soveja, s - 776,80 lei; A - Aliment Campus SRL, b-dul Al. Lăpușneanu, nr.195, s - 512,07 lei, r - Bolboașă Mirabella; A - Jet Pandur SRL, str. Pandurului, nr.108, s - 511,39 lei, r - Gheorghe Marius; A - Vival Serv SRL, str. I.L. Caragiale, nr.36, s - 348,99 lei, r - Nachiu Viorel; A - Adivin '95 SRL, str. Luptători, nr.10, s - 7.149,51 lei; r - Vintilă Adrian; A - Giavela SRL, str. Ciprian Porumbescu, nr.40, s -458,30 lei, r - Pufleanu Dumitru; A - Beta Trade SRL, str. Al. cel Bun, nr. 2,. s - 691,92 lei, r - Ciocîrlău Dragoș; A - Vlahos Greek Taverna SRL, str. Frunzelor, nr.118A, s - 723,96 lei.