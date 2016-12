Agențiile de turism s-au întrecut la bowling

În cursul anului se întrec în numărul de vacanțe pe care le vând în România și în străinătate, însă pentru o seară nu au mai numărat biletele vândute, ci punctele pe care le-au acumulat la bowling. Reprezentanții a 12 agenții de turism din Constanța au acceptat și în acest an provocarea lansată de Turkish Airlines și au participat la cea de-a doua ediție a Turneului de Bowling organizat la Centrul de Distracții ”Lake View” de pe b-dul Mamaia nr. 283. Agenții de turism și-au propus să câștige o poziție bună în turneu, însă cel mai mare plus al acestei experiențe este faptul că își consolidează relațiile cu celelalte agenții. ”Am venit pentru a ne distra și a ne consolida relațiile cu oamenii care lucrează în ticketing. Avem o echipă de 3 participanți și ne dorim să câștigăm, ca orice concurent, dar obiectivul nostru este să ne distrăm”, a spus reprezentantul agenției World Tourism & Tours, Maria Dinu. O altă concurentă participantă la turneu a spus că își dorește să aducă și în acest an un premiu în agenția sa. ”Am participat și în acest an la turneu pentru că vreau să păstrăm tradiția și să câștigăm și în acest an locul I la concurs. Nu ne-am pregătit în mod special pentru turneu, dar am încredere că vom fi printre câștigători”, a spus agentul Florentina Călin, de la Mistral Tours. Competiția de la Constanța este doar o etapă a Turneului de Bowling organizat de Turkish Airlines în toate agențiile pe care le are deschise în lume. ”Anul trecut, am adus la Constanța o cupă a competiției, după ce am ieșit pe locul al treilea la finala Turneului de Bowling de la Istanbul, și sperăm ca și în acest an să reprezintăm România în finala din Turcia”, a spus reprezentantul Turkish Airlines Constanța, Gunes Tanay. Cele 12 agenții care au participat la turneu sunt: Perfect Tour, Eurolines, Danubius Travel, Tigitrans Eastern Holiday, World Tourism & Tours, Eximtur, World Class Travel, Vega Travel International, Vega Turism, Gibraltar, Mistral și Paralela 45. Cele mai bune echipe au fost premiate cu medalii și diplome de participare.