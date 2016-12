Agenda evenimentelor de toamnă, la Mangalia

Clubul Artelor „Solteris” din Mangalia, condus de poeta Emila Dabu, membră a Uniunii Scriitorilor din România (USR), Filiala Dobrogea, pregătește agenda de toamnă, care cuprinde o serie de evenimente speciale, adresate publicului iubitor de cultură de la malul mării. Din programul manifestărilor cultural-artistice marca „Solteris” nu lipsesc lansările de carte, expozițiile de pictură și nici deschiderea de stagiune a Teatrului de Copii și Tineret „Magic” din Mangalia.

ANTOLOGIA „SOLTERIS” 2014, TRADUSĂ ÎN TĂTARĂ Un prim eveniment de pe agenda lunii viitoare este programat pe 2 octombrie, la Cercul Militar Mangalia, fiind vorba despre lansarea Antologiei „Solteris” 2014, tradusă în limba tătară de către traducătoarea și autoarea de carte Guner Akmolla. „Acest volum a luat ființă din dorința mea de a face cunoscută cultura, în special lirica română, în lumea turcă și tătară. În 1990, am început să traduc marile poeme eminesciene, apoi am structurat poezia română pe epoci, specii și autori, definitivându-mi admirația și prețuirea pentru Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, lirica detenției și, nu în ultimul rând, lirica de la Pontul Euxin. Acest volum de traducere a liricii române, pe care doi tătari iubitori de poezie românească l-au finanțat - domnii Niyazi Kulamet și Temuncin Ismail, din Techirghiol -, a putut să apară la editura StudIS, din Iași. Am oferit volumul mai întâi în Crimeea, la universități din Aqmescit/Simferopol, Tavria și Kipo. De acolo, vestea despre carte a ajuns la societățile tătare de cultură din Turcia, încât, ultima cerință venind de la Universitatea Gaziantep din Ankara, m-am simțit mândră și achitată în responsabilitatea mea față de marii poeți români! Eu m-am format în cadrul spiritualității române, purtând întreaga spiritualitate tătară crimeeană...”, a declarat traducătoarea Guner Akmolla.

„Este încă o carte, o antologie, o mărturie a faptului că oamenii, artiştii, creatorii pot ajuta lumea în drumul ei oricât de anevoios ori dureros, uneori. Este o antologie-document pentru cei care vor veni, pentru cei care sperăm cu toţii că vor duce mai departe frumuseţea sufletului creatorului, a scriitorului sau a pictorului care reuşește să facă lumea în care trăieşte mai frumoasă", spune scriitoarea constănțeană Mihaela Burlacu, membră a USR Dobrogea și cea care va vorbi, printre alții, la evenimentul de lansare a volumului. Mihaela Burlacu este inclusă, de altfel, și în Antologia „Solteris“, ca și ceilalți membri și colaboratori ai clubului, din țară, dar și de peste hotare, scriitori, pictori, poeți, critici, eseiști, de la poeta Emilia Dabu la Angelo Mitchievici, Ana Ardeleanu, Adina Lozinschi și Marius Dincă, în total 42 de artiști.

Versiunea în limba română a Antologiei a apărut în primăvara acestui an, fiind cea de-a cincea ediție lansată sub egida „Solteris”.

DEBUT DE STAGIUNE LA TEATRUL „MAGIC” Tot sub egida „Solteris” are loc, pe 12 octombrie, deschiderea stagiunii Teatrului de Copii şi Tineret „Magic”, care se va face cu premiera piesei „Şi noi avem dreptul la fericire”. Cei care evoluează în această nouă piesă sunt: Loredana Ionela Toader, Dragoş Charcovschi, Vlad Vicolov, Iris Isabela Stoica, Delia Lăncrăjan, Ana Maria Romaniuc, Diana Maria Nistor, Ianis Lola Dumitru, Cristinel Mihail Crîşmaru, Beatrice Alexandra Dumitraşcu, Antonia Isăilă, Alexandra Andreea Sîrbu, Costina Sasek, Raluca Elisabeta Tunsu şi Andreea Carla Zaharia.

UN NOU NUMĂR AL REVISTEI „EX PONTO“ Evenimentele marca „Solteris” continuă, iar pe 17 octombrie se va lansa, la Cercul Militar din Mangalia, noul număr al revistei „Ex Ponto“. În cadrul evenimentului vor fi prezentate și tablourile pictorului Nicolae Găgeanu din Mangalia, membru al Uniunii Artiștilor Plastici şi al Clubului „Solteris”. Acesta este unul dintre pictorii care au avut expoziţii în ţară şi străinătate, fiind prezent în diferite colecţii private din ţară şi străinătate.

Tot în locaţia sus-amintită se prefigurează, luna viitoare, două expoziţii personale ale pictorilor Mariana Oleniuc şi Corina Nicolov. Invitat la acest eveniment este prof. Constantin Miu din Medgidia, membru al USR Dobrogea. El alături de Ana Ardeleanu vor citi poezii proprii din recentele lor apariţii editoriale.

Organizatorii menționează că vor anunța în zilele următoare programul complet și orele de desfășurare ale manifestărilor cuprinse în agenda de toamnă a Clubului „Solteris”.

Președintele Clubului „Solteris”, Emilia Dabu, lansează și o invitație către publicul iubitor de frumos și cultură de la malul mării să participe, indiferent de vârstă și de pregătire, la toate aceste evenimente speciale.