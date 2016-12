Agent CIA arestat la Moscova

Serviciile speciale ruse au arestat, la Moscova, un agent american din cadrul CIA, în timp ce acesta încerca să recruteze un agent rus, după care l-au predat ambasadei americane, au anunţat, ieri, agenţiile ruse de presă. ”Agentul CIA Ryan C. Fogle, care acţiona sub acoperirea funcţiei de secretar trei în cadrul departamentului politic al ambasadei, a fost arestat în noaptea de luni spre marţi”, a anunţat FSB, serviciile speciale, fostul KGB, citat de agenţii. ”Asupra lui au fost găsite echipamente tehnice speciale, instrucţiuni pentru cetăţeanul rus pe care voia să îl racoleze, o sumă importantă de bani şi mijloace de schimbare a înfăţişării. Deţinutul a fost condus la sediul FSB, iar după efectuarea unor proceduri necesare, a fost predat ambasadei americane. În ultima perioadă, serviciul american de informaţii a încercat în mai multe rânduri să racoleze colaboratori ai forţelor de ordine şi serviciilor speciale ruse”, afirmă FSB. ”Rusia îl declară pe Ryan Fogle persona non grata”, a anunţat Ministerul rus de Externe, adăugând că ”asemenea acte provocatoare, în spiritul Războiului Rece, nu contribuie la consolidarea încrederii reciproce”.

Ambasadorul american la Moscova, Michael McFaul, a fost convocat pentru astăzi la Ministerul rus de Externe, în urma reţinerii agentului CIA demascat la Moscova, a anunţat, ieri, diplomaţia rusă. Relaţiile ruso-americane s-au degradat după revenirea la Kremlin, pentru al treilea mandat, a lui Vladimir Putin, un fost agent KGB.