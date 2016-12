Agenţi de pază atacaţi de hoţii din vagoane

Războiul dus de agenţii firmei de pază şi protecţie Save&Self Security împotriva hoţilor din vagoanele CFR a continuat şi în weekend-ul trecut. Un nou episod s-a derulat, vineri după-amiază, în jurul orei 14.00, în zona staţiei de epurare, din cartierul constănţean Medeea. Un grup de persoane de etnie romă a venit la furat cu o căruţă şi aştepta garnitura încărcată cu fier vechi. Când i-a văzut pe agenţii firmei Save&Self Security, hoţii au devenit extrem de violenţi. „Erau în jur de 30 de persoane. I-au deranjat foarte tare că am încercat să îi reţinem şi au aruncat cu pietre în noi. Maşina a fost avariată, eu am fost rănit la faţă, iar un alt coleg a fost rănit la picior. Am tras şi focuri de armă în plan vertical în speranţa de a-i speria, însă a fost în zadar. Am sunat la 112 şi am cerut sprijin”, a declarat Nicolae Hamugiu, din cadrul Departamentului Pază al firmei Save&Self Security. După ce au apărut poliţiştii în zonă, o parte dintre hoţi au fugit. Două dintre persoanele care se presupune că încercau să fure fier, Remzi Ismail, de 42 de ani, din Constanţa, şi Giunaidîn Ismail, de 27 de ani, din Castelu, au pozat în victime şi au depus reclamaţii împotriva agenţilor de pază susţinând că au fost agresaţi de aceştia. Cazul este anchetat de Poliţia Transporturi. „În ultima perioadă avem parte de astfel de evenimente neplăcute din ce în ce mai des. Suntem atacaţi fără nicio problemă. Aceşti hoţi nu mai ţin cont de nimic”, a adăugat Nicolae Hamugiu. În urmă cu zece zile, un alt scandal a avut loc între agenţii de pază ai aceleiaşi firme şi hoţii de combustibil în localitatea constănţeană Poarta Albă. Mai mulţi localnici din localitatea Poarta Albă s-au înarmat, cu bâte, sticle cu cocktailuri Molotov şi răngi şi au fost la un pas de revoltă după ce, aşa cum susţineau ei, au fost fugăriţi şi bătuţi de agenţii de pază.

FOCURI DE ARMĂ. Ieri dimineaţă, protagoniştii altui episod al luptei împotriva hoţilor de pe calea ferată au fost poliţiştii de la Transporturi Feroviare (TF) Constanţa. Aceştia au încercat să prindă mai mulţi hoţi de îngrăşământ chimic (MPK), folosind armamentul din dotare. În jurul orei 11.45, oamenii legii au observat mai multe persoane de etnie romă lângă trenul de marfă 83461, oprit tot în zona staţiei de epurare a apei Constanţa Sud, în timp ce se chinuiau să încarce îngrăşământul în saci. La vederea poliţiştilor, hoţii au luat-o la fugă şi nu s-au oprit când au auzit cele două focuri de avertisment. Din cercetări s-a stabilit că indivizii au pândit trecerea trenului de marfă prin zonă, au acţionat sistemul de frânare, au oprit trenul şi au întredeschis trapele vagoanelor, din care a început să se scurgă îngrăşământul chimic. La locul incidentului au sosit şi lucrătorii CFR, care au încercat să recupereze de pe terasamentul căii ferate ce s-a mai putut din cele peste 20 de tone de îngrăşământ scurse din vagoane.

Andra RAFTU, Cristina CARAPCEA