Agenţi economici avizaţi de RAJA pentru debranşare

Pentru perioada 5 - 9 decembrie 2011, patru agenţi economici din Constanţa sunt avizaţi pentru debranşare din cauza datoriilor de 7.075,42 lei către SC RAJA SA. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu îşi achită restanţele, potrivit unui comunicat al SC RAJA SA Constanţa. Astfel, Eucass SRL, situat pe strada Cpt. Papadopol, nr.14, reprezentant Mahir Iusuf, are datorii de 5.565,02 lei; SSI Total Data SA, cu sediul pe Al. Lăpuşneanu, nr.13, are datorii de 1.176,82; Yasi Co SRL, cu sediul în Parcul Tăbăcărie, reprezentată de Alexe Costin George, are datorii de 133,59 lei; Micos Trust SRL, cu sediul pe Ştefan cel Mare, nr.118, reprezentată de Constantin Camboianu, are datorii de 199,99 lei.