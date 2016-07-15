Agenți economici avizați pentru debranșare

Pentru perioada 18-19 iulie 2016, 13 agenți economici din Constanța au fost avizaţi pentru debranşare din cauza datoriilor de aproape 2.000 lei către SC RAJA SA. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de 5 zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele.

Astfel, vă prezentăm lista agenților economici avizați pentru debranșare din Constanța: NOVUS SRL, strada (str.) AUREL VLAICU nr. 123, sold (s) - 334,94 lei, reprezentant (r) - MĂGUREANU MIRCEA; LUCA MAX 2004 SD SRL, str. I.C. BRĂTIANU nr. 98, s - 521,09 lei, r - STERE MIHAI; PĂLTINIȘ SRL, str. TOMIS nr. 117, s - 858,09 lei, r - BATURI STERE; CIN-CIN SRL, str. TOMIS nr. 28, s - 2.751,15 lei, r - MOCIANU SORIN; OZSAY SHIPPING AND TRADING SRL, str. NICOLAE IORGA nr. 2, s - 379,01 lei, r - OZMAN SAHBEDIN; NOA OZZY SRL, str. MICȘUNELELOR nr. 9, s - 1.367,47 lei, r - NURLA AGI OZGHIUN; BASCONSLUX ROM SRL, str. INDUSTRIALĂ nr. 1, s - 3.460,11 lei, r - ȘTEFAN LILIAN; DIAMOND CAR WASH SRL, str. LILIACULUI nr. 1, s - 750,26 lei, r - EPIFAN VASILE-SANDU; LUCSAR COMPANY SRL, str. MIRCEA CEL BĂTRÂN nr. 105A, s - 300,35 lei, r - SARICA CONSTANTIN; CUISINE CHEF SRL, str. NICOLAE IORGA nr. 32-34, s - 3.067,31 lei, r - CHIRIAC CONSTANTIN; G B & FUTURE ASSOCIATES SRL, str. ȘTEFAN CEL MARE nr. 33, s - 987,18 lei, r - BIVONA GILBERTO; MARYBUR SRL, str. SULMONA nr. 9, s - 767,59 lei; COLONADELOR INTERNATIONAL SRL, str. TRAIAN nr. 53, s - 3.677,81 lei, r - TERZI NICOLAE.