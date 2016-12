Agenţi economici în pericol de debranşare

Pentru perioada 21 - 25 ianuarie, 30 de agenţi economici din Constanţa au fost avizaţi pentru debranşare din cauza datoriilor de aproape 38.000 lei către SC RAJA SA. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele, anunţă RAJA. Vă prezentăm lista datornicilor din Constanţa: Aegades SRL, str. Sarmisegetuza, nr. 5, sold (s) - 907.33 lei, administrator (a) - Cuşa Cristian; Aliment Campus SRL, bd. Al. Lăpuşneanu, nr. 195, s - 688.35 lei, a - Bolboasa Mirabella; Giavela SRL, str. C. Porumbescu, nr. 40, s - 558.32 lei, a - Pufleanu Dumitru; Vinvico SA (puţ propriu), str. Caraiman, nr. 6, s - 4138.49 lei, a - Gorm Lokdam; Marco Chim SRL, bd. Aurel Vlaicu, nr. 265, s - 1195.87 lei, a - Stamate Marius; SNTFC CFR Călători SA STFC Constanţa, al. Albăstrelelor, nr. 43, s - 5414.74 lei, a - Ţăranu Horia Gabriel; Şeic Rapsodia SRL, str. I.L. Caragiale, nr. 4, s - 402.81 lei, a - Chiriţă Sandu; Vila Barzoti SRL, str. Panait Holban, nr. 3B, s - 933.04 lei, a - Birzu Dimciu; Tehnomet SCM, str. Interioară, nr. 4, s - 755.75 lei, a - Curatu Laurenţiu; Marmo Glass SRL Puţ Industrială, nr. 12A, s - 1358.00 lei, a - Băiceanu Vasile; Ferocom SRL, str. Fântânele, nr. 25, s - 445.71 lei, a - Comşa Ortanza; Alcrismon Impex SRL, Piaţa Griviţe, s - 302.06 lei, a - Ammar Tallawei; C & C Consaco S.R.L, bd. Mamaia, nr. 135-137, s - 1594.66 lei, a - Bătrânu Carmen; Eclissis SRL, bd. 1 Mai, nr. 99, s - 3479.57 lei, a - Grosu Stelian; Vraja Mării SRL, Faleza Mării, s - 754.43 lei, a - Cuşu Dumitru; Safari Expres SRL, Tomis III, s - 402.17 lei, a - Cojanu Eugen; Fish Sector SRL, Amzacea, nr. 11, s - 531.93 lei, a - Iordache Marian; Cristian Com Invest SRL, str. Mircea cel Bătrân, s - 396.00 lei, a - Spiţă Ruxandra Maria; Bar Coffee & Dolce SRL, bd. Tomis, nr. 46, s - 673.02 lei, a - Assaf Mahmud Marius; Best-q Materials\'SRL, bd. A. Vlaicu, nr. 186, s - 1378.00 lei, a - Ferariu Mihai Florian; Dost-Tek SRL, str. Eliberării, nr. 4, s - 941.20 lei, a - Vural Ugur; Adcris Consulting SRL, str. Sabinelor, nr. 24, s - 316.91 lei, a - Abduraim Ghiulten; GSN Inter United SRL, bd. IC Brătianu, nr. 2, s - 674.61 lei, a - Niculescu George; Snow Clean SRL, str. Celulozei, nr. 6, s - 1327.26 lei, a - Costea Gheorghe; Best World Selectiv SRL, str. N. Filimon, nr. 2, s - 807.82 lei, a - Memet Sucuran; Dumy Wash SRL, str. N. Milescu, nr. 13, s - 614.83 lei, a - Nachiu Ioana; Eteks Distributions SRL, str. Interioară, nr. 3, s - 408.69 lei, a - Onică Laurenţiu; Mauchi SRL, str. Rapsodiei - lot 134-135/3, s - 117.22 lei, a - Hamed Khalil Elseedy.