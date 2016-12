Agenţi economici lăsaţi pe... uscat

Pentru perioada 19 - 22 decembrie 2011, 53 de agenţi economici din Constanţa şi Mangalia sunt avizaţi pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 82.000 lei, anunţă SC RAJA SA, într-un comunicat. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu îşi achită restanţele. Vă prezentăm lista agenţilor economici, atât din Constanţa, cât şi din Mangalia, cu datorii:

Constanţa

Mondo Cafe SRL, bd. Tomis, nr. 124, datorii (d) 1.060,83 lei, reprezentant (r) Ghiţulescu Cristina; Succes Nic Com SRL, Piaţa Griviţei, d - 117,48 lei, r - Sendroiu Liviu; Inforex Caffe SRL, bd. Tomis, nr. 10, d - 259,15 lei, r - Diceanu Sorin; Alcrismon Impex SRL, Piaţa Griviţei, d - 305,27 lei, r - Ammar Tallawei; Rovestom SRL, al. Puşkin, nr. 18, d - 311,84 lei, r - Teodorescu Mihaela; Colonadelor International SRL, str. Traian, nr. 53, d - 4.307,59 lei, r - Terzi Nicolae; Beta Trade SRL, str. Al. Cel Bun, nr. 2, d - 463,73 lei, r - Stoica Mircea; Auto Melden SRL, str. Baba Novac, nr. 21, d - 169,58 lei, r - Regep Aron; Mauchi SRL, str. Rapsodiei, lot 134, d - 215,09 lei, r - Hamed Mohamed; Edy Brav SRL, str. Baba Novac, nr. 43, d - 360,03, r - Brăileanu Marin; Vila Barzoti SRL, str. Panait Holban, nr. 3, d - 389,6 lei, r - Bîrzu Dinciu; Carisma Wash SRL, str. Baba Novac, nr. 92, d - 545,28 lei, r - Văduva Maria; Sammy Grup Co SRL, str. Baba Novac, nr. 46, d - 574,21 lei, r - Samaru Dumitru; Donald Serv SRL, str. Baba Novac, nr. 70E, d - 876,34 lei, r - Stănescu Valentin; La Nouvelle Generation SRL, bd. IC Brătianu, nr. 172, d - 136,81 lei, r - Leescu Maria; Junkers Advertising SRL, bd. IC Brătianu, nr. 91, d - 292,76 lei, r - Azman Gheorghe; Basconslux ROM SRL, str. Industrială, nr. 1, d - 2.979,99 lei, r - Liliana Ştefan; Q.E.D. Service SRL, bd. IC Brătianu, nr. 2, d - 529,1 lei, r - Gaidargiu Narcis; Alb Tip-Top SRL, str. Interioară, nr. 3, d - 5.965,69 lei, r - Costea Gheorghe; Eteks Distribution SRL, str. Interioară, nr. 3, d - 684,72 lei, r - Onica Laurenţiu; Cristian SRL, bd. IC Brătianu, nr. 190, d - 714,47 lei, r - Badea Geanina; Total Bakery SRL, bd. IC Brătianu, nr. 28, d - 742,75 lei, r - Pop Marius; BSB SRL, şos. Mangaliei, nr. 86C, d - 2.039,45 lei, r - Pala Marius; Auto-Grup SRL, şos. Mangaliei, d - 2.275,56 lei, r - Bizineche Adrian; Comexim Mobilemn SRL, str. Hatman Arbore, nr. 31, d - 231,14 lei, r - Ibadula Ogutai; Crizantema de Argint SRL, bd. Aurel Vlaicu, nr. 125, d - 251,07 lei, r - Bica Mihail; Marra Car Service SRL, bd. Aurel Vlaicu, nr. 127, d - 340,61 lei, r - Vintilă Cristian; Calul de Mare Exim SRL, str. Războieni, nr. 32A, d - 129,47 lei, r - Ionescu Aurelia; Seic Rapsodia SRL, str. IL Caragiale, nr. 4, d - 215,81 lei, r - Chiriţă Sandu; Adivin 95 SRL, str. Luptători, nr. 12, d - 2.623,15 lei, r - Vintilă Adrian; Gino Top House SRL, str. IL Caragiale, nr. 3A, d - 352,42 lei, r - Munteanu Daniela; Robert 95 SRL, bd. Tomis III, d - 454,96 lei, r - Buzea Viorel; Ager Cargo Company SRL, bd. Tomis, nr. 43, d - 538,24 lei, r - Voiculescu Despina; Blue Moon SRL, str. Al. Cel Bun, nr. 32, d - 105,42 lei, r - Eftimescu Mirela; Cin-Cin SRL, bd. Tomis, nr. 28, d - 792,33 lei, r - Mocianu Hrustu; Giavela SRL, str. C. Porumbescu, nr. 40, d - 816,26 lei, r - Pufleanu Dumitru; Alcor Merchant SRL, str. Unirii, nr. 108A, d - 985,53 lei, r - Birca Cristian.

Mangalia:

Andrada Com SRL, şos. Mangaliei, d - 309,9 lei, r - Rădulescu Mihai; RNP Direcţia Silvică Cţa, şos. Constanţei, nr. 52, d - 29.046,16 lei, r - Ancuţa Constantin; Electronic Company L&G SRL, str. George Murnu, nr. 1, d - 331,42 lei, r - Frusescu Lucian; Mercur SRL, str. Teilor, d - 450,03 lei, r - Maftei Dumitru; Ager Construct SRL, Grup Gospodăresc, nr. 65, d - 1.052,76 lei, r - Bunoiu Amalia; Ciociia Star Company SRL, şos. Constanţei, nr. 31, d - 756,54 lei, r - Ciociia Marin; Transilvania Estival 2002 SA, Complex Majestic, d - 1.324,32 lei, r - Sîntion Marilena; Muntenia Estival 2002 SA, bd. Tomis, nr. 309, d - 2.403,46 lei, r - Echimov Călin; Olimp Estival 2002 SA, Staţiunea Olimp, d - 4.155,05 lei, r - Monea Gabriel; Premier Palace SRL, str. Ghencea, nr. 134, d - 437,03 lei, r - Dumitru Marin; Prodlemn SRL, str. General Vartejan, nr. 1, d - 309,8 lei, r - Ionus Redip; Progresiv Activ SRL, str. Ion Creangă, d - 430,97 lei, r - Crăciun Marian; Palace Hotel&Resort SRL, Staţiunea Venus, d - 4.136,12 lei, r - Ion Lucian; Tekodores Turism Service SRL, str. Bucureşti, nr. 24, d - 470,13 lei, r - Voinescu Ovidiu; Rally Power SRL, str. Mihai Viteazu, nr. 56, d - 523,09 lei, r - Ghinea Raluca; Hotel Roşiori SRL, str. Oltului, nr. 1, d - 481,48 lei, r - Mocea Romulus.