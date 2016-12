Agenţia britanică SOCA îşi caută oameni în România

Agenţia britanică Serious Organised Crime Agency (SOCA) face recrutări în România. Instituţia caută o persoană calificată pentru a ocupa funcţia de Assistant Liaison Officer, candidatul urmând să reprezinte organizaţia în România, să se ocupe de traducerile unor documente oficiale, să asigure comunicarea dintre SOCA şi autorităţile române, să organizeze întâlniri de lucru şi să asigure servicii de interpretariat, potrivit unui anunţ postat pe site-ul Ambasadei Marii Britanii la Bucureşti. Salariul lunar oferit pentru acest post este de 833 de euro, brut, plus bonuri de masă. Candidaţii trebuie să fi absolvit Facultatea de Ştiinţe Politice, Facultatea de Drept, sau să fi făcut specializarea în limba engleză, să aibă experienţă într-un domeniu relevant pentru această poziţie, să fie capabili să lucreze cu informaţii confidenţiale, să fie buni organizatori şi manageri şi să accepte un program flexibil. Contractul oferit de SOCA se întinde pe un an de zile, cu posibilitate de prelungire. Cel care va reuşi să ocupe acest post va avea şansa de a lua parte la diverse şedinţe de training, inclusiv peste hotare. Candidatul selectat pentru acest post beneficiază de 21 de zile de concediu şi alte aproximativ 14 zile libere. Persoanele interesate pot aplica până pe data de 17 ianuarie la adresa bucharest.recruitment@fco.gov.uk. De asemenea, cei interesaţi să obţină mai multe informaţii pot accesa link-ul http://ukinromania.fco.gov.uk/en/about-us/our-embassy/working-for-us/current-vacancies.