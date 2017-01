Agenţia China Nouă a anunţat lansarea cu succes a navetei chineze cu cîteva ore înainte de eveniment!

Agenţia oficială de presă chineză a anunţat, joi dimineaţă, că racheta Longue Marche II-F, cu capsula spaţială Shenzhou VII, a fost lansată cu succes în spaţiu, cu cîteva ore înainte de petrecerea acestui eveniment. Joi dimineaţă, China Nouă a publicat pe site-ul său de Internet o ştire în care se preciza că Shenzhou VII a fost plasată pe orbită fără probleme, la 373 de kilometri deasupra Oceanului Pacific, deşi vehiculul nu fusese încă lansat de la baza spaţială din deşertul Gansu. “A avut loc o problemă tehnică. Am reparat-o în momentul în care am descoperit-o”, a declarat un redactor al agenţiei de presă. Capsula spaţială Shenzhou VII, care îi are la bord pe astronauţii Zhai Zhigang, Liu Boming şi Jing Haipeng, a decolat, joi seară, de la baza spaţială de la Jiuquan, în nord-vestul Chinei. Shenzhou urmează să ajungă în spaţiu astăzi sau mîine. Misiunea, a treia cu echipaj uman organizată de China, este prevăzută să dureze 68 de ore, întoarcerea acesteia pe Pămînt urmînd să aibă loc mîine, în Mongolia.

În 2003, China a devenit a treia ţară care a lansat un echipaj uman în spaţiu, după Statele Unite şi Uniunea Sovietică. În ultimii cinci ani, acest stat a realizat cu succes o a doua misiune în spaţiu cu echipaj uman, cu propriile sale mijloace financiare. În 2005, China a trimis doi astronauţi pe orbită, într-o misiune care a durat cinci zile. Pe 31 octombrie 2007, China a lansat primul său satelit de explorare a Lunii, Chang\'e. Lansarea satelitului reprezintă prima etapă a ambiţiosului program chinez de explorare a Lunii, care are ca scop trimiterea unui astronaut chinez pe satelitul natural al Pămîntului, pînă în 2020. Etapa a doua va demara în 2012, cu trimiterea unui robot pe Lună. Ulterior, chinezii vor trimite pe Lună un aparat de explorare care va preleva mostre de sol.