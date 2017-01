Agenţia de Dezvoltare Regională stabileşte, la Constanţa, proiectele regionale prioritare

Agenţia de Dezvoltare Regională 2SE (ADR) organizează, în perioada 6-9 septembrie, la Constanţa, o întrunire cu toţi reprezentanţii direcţiilor de integrare europeană din cadrul consiliilor judeţene şi primăriilor de municipii – reşedinţă de judeţ din: Constanţa, Brăila, Galaţi, Vrancea, Tulcea şi Buzău, pentru stabilirea unui portofoliu de proiecte de dezvoltare prioritare la nivelul regiunii, care vor fi promovate în vederea finanţării cu fonduri structurale comunitare, după aderarea României la UE în ianuarie 2007. România urmează să primească fonduri structurale în valoare de 4,7 miliarde euro, care vor putea fi consumate în decursul a trei ani, sume din care aprox. 500 milioane euro vor fi destinate exclusiv regiunii de dezvoltare 2SE, din care face parte şi judeţul Constanţa. „Unele proiecte au studiile de impact realizate, analize economice şi aşa mai departe, iar altele sînt doar la nivel de idee de proiect. Noi discutăm cu reprezentanţii tuturor judeţelor din regiune şi ai primăriilor mari din municipiile reşedinţă de judeţ pentru a stabili care sînt cele mai importante proiecte pentru ei, proiecte pe care să se concentreze atît efortul tehnic cît şi efortul financiar. După cum se ştie, fiecare proiect va beneficia de o contribuţie proprie a autorităţii locale sau judeţene care îl realizează, de cel puţin 2%. Deci autorităţile locale va trebui să îşi programeze bugetele în funcţie de aceste fonduri de contribuţie proprie, să-şi stabilească parteneriatele, să-şi obţină toate avizele necesare, pentru a intra în linie dreaptă de la 1 ianuarie 2007”, a declarat ieri, la Constanţa, directorul ADR, Luminiţa Mihailov. În opinia ei, sînt multe proiecte deosebite în plan: „Nu pot compara transporturile cu proiectele de turism spre exemplu. În turism avem cîteva proiecte care vizează patrimoniul cultural, mai exact renovarea unor muzee cum ar fi Muzeul de Arheologie din Constanţa, cîteva mănăstiri pe care vrem să le renovăm şi, de asemenea, vrem să stabilim cîteva trasee turistice. Delta Dunării este o altă zonă de atenţie şi trebuie să ne gîndim ce porturi turistice finanţăm, care vor fi centrele de informare turistică pe care le vom finanţa. De asemenea, legat de turism, trebuie să avem în vedere proiectele de accesibilitate turistică, ceea ce vizează Portul Constanţa, porturile dunărene, drumurile, avînd în vedere că regiunea noastră este foarte importantă din punctul de vedere al porturilor, care vor folosi şi turismului”. Directorul ADR a subliniat că media valorii proiectelor va trebui să depăşească cîteva milioane bune de euro, avînd în vedere că, potrivit regulamentului acordării fondurilor structurale, un proiect poate să primească maximum 25 de milioane de euro finanţare comunitară, într-o perioadă foarte scurtă de timp. „E vorba de doi, trei ani, în care trebuie să cheltuim banii europeni foarte repede”, a afirmat Mihailov.

CJC susţine primăriile în realizarea proiectelor de dezvoltare

Prezent la întrunire, directorul general al Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Constantin Brăgaru, a subliniat importanţa pe care o are pregătirea unui portofoliu de proiecte prioritare pentru euroregiune, în condiţiile în care, după 1 ianuarie 2007, fondurile structurale vor fi alocate după regula “primul sosit, primul servit”, iar timpul de consumare a sumelor uriaşe este extrem de scurt. „În ceea ce priveşte Constanţa, avem proiecte referitoare la litoral. Este vorba de proiectele care vizează trasee turistice şi obiective cultural religioase, infrastructură, sănătate, formare profesională. Este foarte important să fim pregătiţi din toate aceste puncte de vedere pentru accesarea fondurilor structurale de la 1 ianuarie 2007. Ne va trebui mulţi bani pentru realizarea tuturor acestor proiecte, şi banii vor exista, începînd cu 1 ianuarie 2007, iar noi trebuie doar să fim pregătiţi pentru punerea în practică a proiectelor noastre” a declarat Brăgaru. La nivelul judeţului, CJC coordonează şi sprijină activitatea consiliilor locale şi primăriilor pentru realizarea proiectelor. „Acordăm asistenţă tehnică şi nu numai că facem acest lucru, dar realizăm şi proiecte pentru comune. E normal să facem acest lucru, mai ales că nu în toate comunele avem oameni specializaţi în domeniu. Pregătim un portofoliu de proiecte şi dorim ca, pînă la 1 ianuarie 2007, fiecare primărie să aibă cel puţin un om specializat pe asistenţă socială, pe resurse umane, pe realizarea de proiecte cu finanţare europeană. O să definitivăm pînă la sfîrşitul acestui an şi strategiile de dezvoltare pentru fiecare primărie în parte, studii de fezabilitate pentru priorităţile fiecărei localităţi. Am extins asistenţa tehnică pentru primării şi la nivelul proiectelor cu finanţare guvernamentală, dar consider că nu facem nimic spectaculos prin aceste acţiuni. Rolul nostru este să ajutăm primăriile şi astfel ne facem datoria” a mai spus Constantin Brăgaru.

Judeţele Tulcea şi Constanţa pot colabora pentru dezvoltarea turismului şi a relaţiilor de transport

La rîndul lui, directorul Direcţiei de Dezvoltare Regională, Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale Tulcea, Octavian Motoc, a arătat că, pînă acum, accesarea fondurilor europene a fost abordată secvenţial la nivelul judeţelor: „A existat un oarecare egoism sau patriotism local care a condus la această împărţire a proiectelor pe zone administrative ale judeţelor. Întîlnirile de genul celei de la Constanţa au scopul de a stabili proiecte la nivel de regiune pentru că regiunea este alcătuită din şase judeţe. Avînd în vedere apropierea şi apartenenţa de o zonă istorică comună, judeţele Tulcea şi Constanţa sînt mult mai legate şi pot conduce proiecte deosebite împreună. Ne gîndim la un proiect care să pună în valoare atît zona de litoral din Constanţa cît şi Delta Dunării. Majoritatea turiştilor care vin pe litoral pot profita de timpul nefavorabil pentru plajă pentru a vizita Delta Dunării. Ne gîndim la o reţea de puncte de informare turistică în care să se reprezinte obiectivele de pe litoralul Mării Negre, în special Mamaia, dar şi pe cele din Deltă, astfel încît orice turist care vine în sezonul estival să poată obţine informaţii legate de cele două zone de atracţie turistică”. În ce priveşte administraţia locală, reprezentantul judeţului Tulcea a precizat că autorităţile locale sînt în principal interesate de infrastructură. La acest capitol, tulcenii doresc să îmbunătăţească relaţiile de transport rutier, în condiţiile în care, în prezent, infrastructura rutieră dintre cele două unităţi administrative este insuficient dezvoltată. Sîntem interesaţi în primul rînd de drumuri care pot reprezenta axe comune de dezvoltare pentru toate judeţele din regiune”, a declarat Motoc. Autorităţile din Tulcea au achiesat, de asemenea, ideii lansate de municipalitatea Constanţa şi CJC în privinţa creării unei rute de pasagere turistice maritime pe relaţia Constanţa-Tulcea. „La această oră există sute de nave de croazieră care sosesc pe Dunăre. Încercăm să creăm totuşi şi un circuit turistic de pasagere maritime pentru că, în acest sens, nu stăm aşa bine. Avem promisiuni că, pînă la finalul anului viitor, vom realiza un proiect care va lega astfel judeţele Tulcea şi Constanţa”, a subliniat Motoc. Întrunirea ADR se va încheia vineri, cînd se va fi stabilit deja portofoliul de proiecte prioritare pentru euroregiunea 2SE.