Agenţia Guvernamentală Americană Corpul Păcii şi Agenţia pentru Protecţia Mediului, în parteneriat

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) colaborează cu Agenţia Guvernamentală Americană Corpul Păcii (AGACP) în domeniul educaţiei şi conştientizării problemelor de mediu. Începînd din această săptămînă, un voluntar al AGACP activează în ANPM de la Bucureşti. Elie Teichman s-a înrolat în Peace Corps în mai 2006 şi de atunci îşi desfăşoară activitatea în România. Aici a acordat sprijin şi asistenţă pentru dezvoltarea capacităţii organizaţionale a unor fundaţii din domeniile protecţiei mediului şi social din judeţul Galaţi. A accesat un grant pentru crearea unor laboratoare informatice pentru educaţie de mediu, de care au beneficiat peste 200 de copii din zona rurală. De asemenea, a făcut parte din comitetul ce a evaluat şi a acordat grant-uri USAID în valoare de 30.000 de dolari pentru proiecte cu impact asupra dezvoltării comunităţilor şi organizaţiilor din România, program implementat de Corpul Păcii. Activitatea sa a inclus şi cursuri de limba engleză pentru elevi şi studenţi români. Înainte de a se alătura Peace Corps, Elie Teichman a fost secretar de presă şi purtător de cuvînt pentru liderul majorităţii Senatului american, dr. William Frist. Printr-un Memorandum semnat pe 27 mai 2008 de preşedintele ANPM, Zoltan Levente Nagy şi de directorul Corpului Păcii în România, Kenneth Goodson, se instituie o colaborare constantă între cele două instituţii. Memorandumul a fost elaborat în baza şi respectînd termenii acordului dintre SUA şi România, din 3 octombrie 1994 (Acordul între ţări), privind Programul Corpului Păcii din România. “Agenţia Guvernamentală Americană Corpul Păcii este onorată de parteneriatul stabilit cu ANPM. Sub coordonarea Directorului nostru de Program de Mediu, Daniela Duca şi a partenerilor din cadrul ANPM, au fost identificate oportunităţi strategice prin care Voluntarii Corpului Păcii pot sprijini Agenţiile de Protecţie a Mediului în atingerea obiectivelor lor naţionale privind mediul înconjurător. Atît eu cît şi colegii mei sîntem încrezători că vom asista la dezvoltarea şi consolidarea acestui parteneriat”, a declarat Directorul Peace Corps România, Kenneth Goodson. Conducerea ANPM consideră că ajutorul oferit de Peace Corps România în domeniul educaţiei şi conştientizării problemelor de mediu este binevenit. “Primul lucru pe care trebuie să îl înţelegem este că starea mediului din România reprezintă un subiect de interes naţional şi, pentru a atinge acest obiectiv, avem nevoie de comunicare eficientă. Trebuie ca oamenii să discute mai mult despre problemele de mediu şi să priceapă dimensiunea lor reală. De aceea, orice ajutor din partea unor organizaţii cu experienţă care vin să ne ofere know how în mod voluntar este binevenit.”, a spus preşedintele ANPM.