Agenţia Medicamentului, incapabilă să ofere informaţii despre... medicamente!?

Începând cu 1 iunie, medicii de familie vor prescrie pacienţilor reţetele în sistem electronic, experimental, în paralel cu cele tipizate, urmând ca din 1 iulie această procedură să devină obligatorie. Directorul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Dorin Ionescu, a explicat, la conferinţa, „e-Prescription şi cardul naţional de sănătate - instrumentele secolului XXI”, că reţeta electronică nu va înlocui în totalitate formularul tipizat autocopiativ. „Am păstrat pentru anul acesta formularele tipizate pe hârtie pentru a putea păstra accesul neîngrădit al pacienţilor la reţetă. Pentru perioada următoare, aceste formulare tipizate, în trei culori, vor dispărea şi vor fi înlocuite cu un document tipărit de către medici, similar cu cel pe care l-au primit pacienţii, care va fi semnat, parafat şi va fi transmis farmaciei”, a adăugat Ionescu. Directorul CNAS a ţinut să precizeze că platforma informatică a reţetei electronice „nu îşi propune să elimine frauda”, aşa cum s-a tot spus în ultima perioadă. „Acest sistem al reţetei electronice nu şi-a propus în primul rând să elimine frauda şi îmi pare foarte rău că se insistă foarte mult pe acest subiect. Nu am inventat noi această noţiune. Există organisme specializate care au în vedere acest lucru şi care spun că, în cele mai performante sisteme, frauda se situează undeva între 7% şi 10%. Am trimis şi noi nişte date acestei agenţii europene şi ne aşteptăm ca estimarea lor să fie undeva sub o valoare de 10-15%. Elementul important este acela de a uşura munca colegilor practicieni, de a îmbunătăţi siguranţa pacienţilor şi de a crea acea bază de date”, a declarat Dorin Ionescu. Totodată, oficialul a anunţat, vineri, că medicii vor fi obligaţi să prescrie reţete în sistem electronic începând cu 1 iulie. „Din păcate, programul va porni cu un mic handicap, respectiv cel al lipsei informaţiilor despre medicamente. Agenţia Naţională al Medicamentului (ANM) nu a fost capabilă să ne ofere până în acest moment, în mod inteligent, aceste informaţii. Simplele PDF-uri pe care le au sunt inutilizabile pentru un soft de asemenea natură. O informaţie tip poză nu poate fi interpretată”, a declarat Ionescu. Mai exact, din cauza imposibilităţii ANM de a se conecta la sistem, reţeta nu va cuprinde informaţii detaliate despre medicamente: dozajul, medicamente care intră în interacţiune şi contraindicaţiile.

EXPLICAŢII... Directorul CNAS a explicat că, după completarea reţetei de către medicul de familie, aceasta va pleca către farmacii şi pacientul va merge cu buletinul la farmacie pentru a ridica reţeta. Dacă pacientul nu va găsi toate medicamentele, reţeta va rămâne deschisă, iar atunci când va fi eliberată în totalitate, pacientul va semna un formular printat de către farmacist. “Farmacistul primeşte pacientul, pe care îl identifică. Sistemul identifică codul, apoi vede prescripţia. Farmacistul verifică prescripţia, confirmă că este corectă, justă şi legală şi poate fi decontată de către CNAS. Dacă prescripţia este pe Denumirea Comună Internaţională, farmacistul va alege medicamente ieftine sau scumpe, în funcţie de opţiunea pacientului, va face completarea datelor cu medicamentul ales şi costul acestuia”, a spus Ionescu.

SE DEPISTEAZĂ GREŞELILE Reprezentantul CNAS a precizat că sistemul de prescriere electronică va lansa o atenţionare în cazul în care vor fi introduse date incorecte. “Dacă prescriem un medicament care nu este bun pentru boala respectivă, primim o atenţionare. Dacă medicamentul nu este dat în doza obişnuită, ci în una care depăşeşte doza maximă admisă, obţinem o atenţionare. Dacă cantitatea totală zilnică sau pentru perioada de tratament depăşeşte ceea ce este aprobat pentru utilizare, avem un alt mesaj de atenţionare. Dacă există interacţiuni medicamentoase pentru două sau mai multe medicamente, sunt din nou atenţionat. Nu poate fi depăşită bariera de siguranţă pentru pacient”, explică oficialul CNAS. Prescripţia verificată va fi validată de sistem şi va fi transmisă către toate farmaciile. La finalizarea consultului, pacientul va primi o reţetă cu medicaţia necesară, doza de administrare. “Pacientul are acest document strict pentru uzul propriu şi ca o măsură de siguranţă. Dacă, prin absurd, o farmacie nu este conectată, se poate reconstitui prescripţia”, a explicat Ionescu.

BONIFICAŢIE Secretarul Societăţii Naţionale de Medicina Familiei (SNMF), dr. Sandra Alexiu, susţine că în SUA există reţeta electronică de doi ani, iar procentul medicilor de familie care introduc reţete electronice a crescut în special datorită stimulentelor oferite.

ÎN ROMÂNIA, DACĂ PRESCRIU REŢETE ONLINE ÎN PROPORŢIE DE 75%, MEDICII PRIMESC 100 LEI BONUS; DACĂ PRESCRIU DOAR 50% VOR PRIMI 50 DE LEI, IAR DACĂ PRESCRIU NUMAI REŢETE PE FORMULARE DE HÂRTIE TIPIZATE, MEDICII VOR PLĂTI CONTRAVALOAREA ACESTORA.

Medicii de familie susţin că sumele pe care aceştia le primesc ca bonificaţie pentru sunt insuficiente şi că vor exista revolte. „Există un tarif micuţ de 50 de lei pe lună ca să băgăm reţeta electronică în sistem. Pe 50 de lei să munceşti o lună să bagi reţete în sistem nu e chiar convenabil. În condiţiile în care nu suntem chemaţi la un dialog normal şi tot aşteptăm să se întâmple lucrul ăsta de ani, nu vom accepta reţeta electronică. (...) S-ar putea să ajungem din nou la discuţii şi la revolte”, a declarat dr. Alexiu. Ea a făcut referire şi la faptul că în actualele norme nu se precizează câte consultaţii au voie să facă pe lună, precizând că din 12.000 de medici de familie din toată ţara, 3.800 lucrează în mediul rural şi vor fi probleme legate de conexiunea la internet. Pe de altă parte, oficialul CNAS şi reprezentantul SIVECO (firmă care s-a ocupat de sistemul informatic al Casei) susţin că nu vor fi probleme cu reţetele electronice.

SANCŢIUNI „Ca orice sistem în care este prevăzută o reglementare, reţeta electronică vine şi cu sancţiuni pentru neutilizare”, a declarat Ionescu. El a explicat că sancţiunile vor fi graduale, astfel că, în prima lună, medicii care refuză să utilizeze prescripţia electronică se vor alege cu un avertisment, iar începând cu a doua lună de refuz, sancţiunea va consta într-un procent din banii pe care medicii îi primesc pentru reţeta electronică.

Prescripţia electronică nu vine se schimbe actualul flux de eliberare a reţetelor şi respectă, în totalitate, actualele norme. „Reţeta va avea două componente: componenta de prescripţie şi componenta de eliberare. În varianta online, pentru a funcţiona, medicul trebuie să se autentifice cu un certificat digital, iar pacientul, cu CNP. Apoi, medicul poate face prescripţia, care începe prin identificarea pacientului, apoi verifică dacă este asigurat şi care sunt drepturile pe care le are prin asigurare”, a explicat directorul CNAS. În prezent, medicii de familie sunt limitaţi de actuala clasificare a maladiilor, în care sunt menţionate 999 cauze de boală. „Trebuie schimbată clasificarea şi codificarea bolii. Apoi, un pas important este alegerea medicaţiei. Vor fi selectate forma farmaceutică, doza, cantitatea şi perioada pe care trebuie făcută prescrierea”, a spus Ionescu.