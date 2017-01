Agenţia “Tomis”, a doua locaţie ProCredit Bank din Constanţa

ProCredit Bank România a inaugurat, ieri, cea de-a doua locaţie din Constanţa - Agenţia “Tomis” - situată pe str. Ştefan Mihăileanu, nr. 10. Noua agenţie ProCredit Bank este uşor accesibilă actualilor şi viitorilor clienţi, oferind o gamă largă de produse şi servicii bancare ce se adresează atît persoanelor fizice, cît şi juridice. “Deschiderea agenţiei face parte din strategia de extindere a băncii pentru anul 2006 ce se adresează mai ales zonelor cu puternic potenţial de afaceri şi răspunde unui număr din ce în ce mai mare de clienţi care accesează produsele şi serviciile oferite de bancă”, a declarat, ieri, directorul general al ProCredit Bank România, Michael Kowalski, în cadrul unei conferinţe de presă organizată cu ocazia deschiderii oficiale a agenţiei. El a adăugat că microîntreprinderile, dar şi întreprinderile mici şi mijlocii se confruntă cu diverse obstacole în obţinerea unei finanţări, mai ales producătorii agricoli, în condiţiile în care majoritatea băncilor şi-au creat departamente specializate în creditarea IMM-urilor.

La rîndul său, directorul agenţiei “Tomis”, Oana Anghel, a explicat motivul pentru care ProCredit Bank a ales să se extindă în judeţul Constanţa, invocînd faptul că această zonă se identifică cu strategia băncii: “Potenţialul de dezvoltare a oraşului Constanţa oferă oportunităţi mari business-ului bancar, mai ales pe linia de creditare, atît în privinţa microîntreprinderilor, cît şi a întreprinderilor mici şi mijlocii. Întrucît accesul la finanţare al IMM-urilor este destul de critic, nu puteam lipsi din peisajul bancar local ca reprezentare”. Produsele oferite acestui segment de întreprinderi au fost create pentru nevoile micilor întreprinzători, pornind de la creditele pentru capitalul de lucru, pentru investiţii, llinii de credit şi descoperiri de cont, şi pînă la scrisori de garanţie şi acreditive, astfel încît orice potenţial client să găsească la ProCredit Bank un produs care să i se potrivească. Mai mult, ProCredit Bank poate acorda finanţări de pînă la 100% a proiectelor IMM-urilor.

Majoritatea produselor bancare, promovate neconform cu realitatea

Referindu-se la concurenţa puternică de pe piaţa bancară, Kowalski a subliniat că lupta se dă pe partea de creditare, în special pe creditele de nevoi personale şi ipotecare: “Promovarea produselor bancare se face, de multe ori, prin ascunderea unor aspecte importante, astfel încît produsele să apară într-o lumină mult mai avantajoasă decît sînt în realitate. Acest lucru nouă nu ne convine. În momentul în care am văzut că pe piaţă au apărut creditele în franci elveţieni şi yeni japonezi, ne-am dat seama că ceva nu merge pe piaţă. Noi am demarat o campanie de informare a tuturor potenţialilor clienţi cu privire la ce presupune un credit, denumită ”. Oferta specială a băncii, care se desfăşoară sub forma unei campanii denumite “Cadoul tău de sărbători soseşte mai repede la ProCredit Bank”, este disponibilă în toate cele 27 de sucursale şi agenţii ProCredit Bank şi se adresează atît populaţiei, cît şi firmelor. "Orice depozit clasic la termen are comision 0% la administrare, depunere şi retragere de numerar, iar dobînda este fixă pe toată durata constiturii depozitului", a precizat Anghel.

ProCredit Bank mai oferă clienţilor care îşi deschid astfel de depozite un card de debit VISA Electron, fără comision de emitere. "Acest tip de card este primul card cu cip apărut în România şi are la bază o tehnologie ce oferă o securitate sporită, posibilităţi de stocare şi procesare semnificativ mai mari faţă de cardul tradiţional cu bandă magnetică", a explicat directorul agenţiei “Tomis”. Totodată, ProCredit Bank România acordă dobînzi mai mari cu 0,5% clienţilor care îşi deschid, în perioada 15 noiembrie - 31 decembrie, un depozit clasic în lei pe termen de 3, 6 sau 12 luni. Astfel, dobînzile anuale pe care le plăteşte banca pentru depozitele în lei constituite în perioada de ofertă specială sînt de 8,15% pentru un termen de 3 luni, 8,20%, pentru 6 luni şi 8,35% pentru 12 luni. De asemenea, pentru pensionari a fost creat un plan de economisire, care beneficiază de dobînzi superioare celorlalte tipuri de depozite. La sfîrşitul lunii septemrbie 2006, ProCredit Bank avea un portofoliu de credite de 136 de milioane de euro, iar depozitele clienţilor însumau 95 de milioane de euro.