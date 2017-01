Agenţia “Tomis”, a doua locaţie ProCredit Bank în Constanţa

ProCredit bank România a deschis o a doua locaţie în Constanţa: Agenţia “Tomis”. Noua agenţie ProCredit Bank se află pe str. Ştefan Mihăileanu, nr. 10. Într-o locaţie uşor accesibilă, ProCredit Bank va oferi actualilor şi viitorilor clienţi o gamă largă de produse şi servicii bancare ce se adresează atît persoanelor fizice, cît şi celor juridice. Deschiderea Agenţiei “Tomis” face parte din strategia de extindere pentru acest an ce se adresează mai ales zonelor cu puternic potenţial de afaceri şi răspunde unui număr din ce în ce mai mare de clienţi care accesează produsele şi serviciile oferite de bancă. În present, ProCredit bank deţine 26 de locaţii. Alături de sucursala Constanţa ce se găseşte pe Bd. Mamaia, nr. 49, cele două locaţii prin care banca este prezentă în Constanţa oferă clienţilor săi atît servicii bancare, începînd de la depozite la termen, planuri de economisire, Contul Total, două tipuri de carduri de debit: Visa Electron şi Visa Business Electron, cît şi o gamă variată de produse de finanţare (credite pentru IMM-uri, microcredite, credite agricole destinate micilor întreprinzători din mediul rural). “Am deschis această a doua locaţie în Constanţa, întrucît ne dorim să fim mai aproape de clienţii noştri şi să comunicăm cu ei în mod rapid şi eficient. Astfel, pînă la 23 noiembrie, orice persoană care devine client ProCredit Bank Agenţia , beneficiază de o ofertă specială de pentru depozitele la termen, avînd un plus de 0,5% la dobînda standard pentru orice tip de deposit, în lei, euros au dolari”, a declarat directorul Agenţiei “Tomis” Constanţa ProCredit Bank, Oana Anghel.

În ceea ce priveşte planurile de viitor, ProCredit Bank România intenţionează să-şi extindă reţeaua pînă la sfîrşitul acestui an şi să ajungă la un număr de 30 de sucursale şi agenţii în toată ţara, reprezentînd o creştere de 77% faţă sfîrşitul anului trecut. În acest moment, banca este prezentă în 15 oraşe. “Strategia pentru acest an şi pentru viitor se concentrează pe extinderea permanentă a reţelei actuale de sucursale şi agenţii. Intenţionăm să fim prezenţi în toate oraşele unde există un potenţial de afaceri ridicat şi, în plus, să ne întărim prezenţa acolo unde ProCredit Bank există deja. Cererea continuă pentru produsele şi serviciile noastre este un stimulent puternic pentru noi şi pentru dorinţa de a servi clienţii”, a declarat directorul general ProCredit Bank România, Michael Kowalski. La sfîrşitul lunii septembrie 2006, ProCredit Bank înregistra active de 192 de milioane de euro (cu 74% mai mult decît în septembrie 2005), un portofoliu de credite aflate în derulare în valoare totală de 136 de milioane de euro, din care 91% acordate IMM-urilor. Totodată, numărul clienţilor ProCredit Bank pe servicii bancare a depăşit 62.000, în timp ce volumul conturilor a atins valoarea de 95 de milioane de euro, în creştere cu 45% faţă de decembrie 2005.