Agenţii de la „Save and Self Security”, cercetaţi de poliţişti

Poliţiştii de la Transporturi Constanţa fac cercetări pentru a stabili ce s-a întâmplat cu exactitate luni seară, în triajul CF Agigea Nord, între agenţii de pază de la SC „Save and Self Security” şi o grupare de hoţi de fier vechi. Din primele date ale anchetei a reieşit că suspecţii au fost împuşcaţi de agenţii de pază, care şi-ar fi depăşit perimetrul de acţiune. În prezent, oamenii legii îi anchetează pe hoţi pentru furt calificat şi pe angajaţii „Save and Self” pentru folosirea ilegală a armamentului şi pentru o eventuală purtare abuzivă.

„NE CĂUTAM VACA PIERDUTĂ” Protagoniştii scandalului au variantele lor cu privire la modul în care s-au petrecut lucrurile. Pe de o parte, suspecţii spun că sunt nevinovaţi, că nu se aflau în triaj pentru a fura fier vechi, ci traversau calea ferată în căutarea unei vaci pe care o pierduseră. „Abia cumpărasem animalul şi acesta a dispărut de acasă. Noi mergeam pe câmpul aflat vizavi de triaj ca să-l întrebăm pe ciobanul de acolo, care păzea o cireadă de vaci, dacă nu a văzut cumva şi vaca noastră. În acel moment au apărut agenţii de pază, care ne-au întrebat ce căutăm în zonă şi ne-au acuzat că am venit să furăm fier vechi. Deşi am negat, au scos armele şi au tras în aer. Ne-am speriat şi am luat-o la goană”, au declarat unii dintre suspecţi poliţiştilor de la Transporturi. Aceştia au afirmat că au fost fugăriţi de agenţii de pază până la domiciliul unuia dintre ei, aflat în zona sanatoriului Agigea, şi că au fost împuşcaţi în propria curte. Indivizii le-au arătat poliţiştilor rănile provocate de bilele de cauciuc trase de angajaţii “Save and Self”. Oamenii legii susţin că unul dintre suspecţi a fost atins de proiectile în zona gâtului şi în abdomen, iar altul a fost rănit de şase cartuşe, două lovindu-l în gât, două în mână şi alte două în picioare. Ambii au mers la spital, însă nu au rămas internaţi pentru că leziunile nu le-au pus vieţile în pericol. Cel de-al treilea bărbat împuşcat nu a necesitat îngrijiri medicale.

ATACAŢI CU PIETRE De cealaltă parte, angajaţii „Save and Self” spun că au fost atacaţi de un grup de 12 persoane, care au coborât dintr-un BMW de culoare neagră şi o Dacie Break, ambele fără plăcuţe de înmatriculare. Indivizii s-au repezit imediat la vagoane şi au început să fure fier, moment în care agenţii de pază care se aflau de faţă au intervenit şi i-au somat pe hoţi, cerându-le să se oprească. Indivizii nu numai că au ignorat avertismentul, ci au început să arunce spre angajaţii „Save and Self” cu pietre, bucăţi de fier şi bâte. Un suspect s-a apropiat de un agent de pază şi i-a pulverizat spray lacrimogen în faţă. Angajaţii „Save and Self” au chemat în ajutor echipa de intervenţie, ceea ce i-a determinat pe hoţi să-şi înteţească atacul, unul dintre agenţi fiind lovit cu pietre în piept şi în picior. Pentru a aplana conflictul, angajaţii „Save and Self” au folosit armamentul din dotare şi au tras câteva focuri în plan vertical, apoi în direcţia atacatorilor. „Agenţii noştri nu au alergat după nimeni, totul s-a petrecut în triaj, în stradă, în loc public, în perimetrul lor de acţiune. Nu au încălcat niciun regulament şi au făcut uz de armă conform protocolului”, a declarat, pentru „Telegraf”, consilierul juridic al SC „Save and Self Security”, Cosmin Burhală.