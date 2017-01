Agenţii economici din Mamaia au făcut cinste pensionarilor

Sezonul estival 2013 este aproape încheiat, asta şi din cauza faptului că, spre deosebire de anul trecut, vremea nu a mai ţinut cu agenţii economici. Cum numărul turiştilor este în scădere, patronii din Mamaia au considerat că este momentul să tragă linie. Rezultatul? Un sezon mulţumitor, cu suficiente venituri în conturi pentru a face un efort financiar în vederea organizării unor mese pentru pensionarii şi nevoiaşii Constanţei. Ideea nu este nouă, pentru că, anul trecut, pensionarii au primit o invitaţie similară. Iniţiativa a venit din partea primarului Radu Mazăre, care a considerat că parteneriatul public-privat trebuie să meargă dincolo de amenajări de infrastructură. În ultimele patru zile ale săptămânii care tocmai s-a încheiat, peste 3.500 de pensionari şi persoane cu venituri reduse au fost invitaţi să petreacă de către agenţii economici din staţiunea Mamaia. Cei care au considerat că este cazul să mulţumească astfel societăţii constănţene sunt patronii de la complex Cleopatra, restaurant Kmy’s, restaurant Aurora şi restaurant Aristocratos, locaţii unde s-au organizat mesele, cărora li s-au alăturat numeroşi alţi agenţi economici care au contribuit financiar pentru meniurile oferite. „Sezonul estival 2013 a fost unul mulţumitor. Având în vedere că am avut sprijinul autorităţii locale în toată această perioadă, am considerat că trebuie să fim şi noi alături de problemele comunităţii, oferind o masă caldă pensionarilor şi nevoiaşilor. Vorba aceea: de unde dai, Dumnezeu îţi dă. Dorim ca acest gen de acţiune să devină o tradiţie”, a declarat patronul complexului Cleopatra, Constantin Chirondojan. Peste 500 de pensionari şi nevoiaşi au fost, ieri, la Cleopatra, unde au fost vizitaţi de primarul Radu Mazăre, care a stat cu ei la taifas aproximativ o oră. „Agenţii economici din staţiunea Mamaia au răspuns imediat la iniţiativa pe care am avut-o, de a organiza aceste mese. Ceea ce au făcut agenţii economici în aceste zile este, de fapt, o continuare a parteneriatului public-privat care, la Constanţa, funcţionează din ce în ce mai bine. Este un gest extraordinar al agenţilor economici, care au considerat că, după un sezon bun, trebuie să pună şi ei umărul la rezolvarea problemelor sociale din oraş. Eu am fost alături de toţi cei care lucrează în turism. Am fost aproape şi de cei care închiriază apartamentele pe timpul verii, pentru că am considerat că trebuie fiecare să mai câştige câte un bănuţ. Eu am avut iniţiativa, iar patronii din Mamaia au organizat aceste mese fără a primi nimic de la mine”, a declarat primarul Radu Mazăre. Mulţumirile bătrânilor nu au întârziat să apară, aceştia afirmând că grija primarului faţă de ei, la care se adaugă acum efortul agenţilor economici, le face bătrâneţea mai liniştită.