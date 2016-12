Agenţii economici, florile şi Primăria

MOBILIZARE Oraşul Constanţa iese din hibernare. Primăvara aduce cu ea mii de flori de toate culorile care vor înfrumuseţa cele mai importante zone din oraş şi îl vor pregăti pentru întâmpinarea sezonului estival care deja bate la uşă. Primăria Constanţa, prin serviciile de specialitate, se mobilizează şi în acest an pentru a avea un oraş plin de flori. De această dată, reprezentanţii Primăriei şi-au propus să atragă şi să implice, în derularea acţiunii de amenajare a spaţiilor verzi şi înfrumuseţare a oraşului, agenţii economici din oraş. Unul din motive este că bugetul municipalităţii este, în continuare, la limita subzistenţei. Primii agenţi economici care au răspuns prezent iniţiativei Primăriei sunt cei care îşi desfăşoară activitatea în spaţii situate pe bulevardul Tomis. „În aceste vremuri de criză, Primăria Constanţa a hotărât să ne implice în amenajarea oraşului. Noi ne-am ocupat de achiziţionarea florilor iar Primăria le-a plantat. Cu ocazia asta, mulţumim Primăriei pentru efortul depus”, a declarat managerul Filicori Cafe, Mitică Darlaiane, apreciind că locuitorii oraşului se vor bucura de iniţiativa Primăriei. La rândul său, managerul localului Bourbon Cocktails and Coffee, Bogdan Voinea, consideră binevenită iniţiativa municipalităţii. „Suntem mândri de iniţiativa Primăriei şi o apreciem. Ne-am implicat în această acţiune, în primul rând pentru oraş, vrem să îi oferim o nouă faţă, dar şi pentru noi, ca agenţi economici, trebuie să avem locuri frumoase în oraş”, spune managerul Bourbon Cocktails and Coffee.

PETE DE CULOARE Prima zi de înfrumuseţare a oraşului a fost tocmai bună pentru plantarea florilor. Bulevardul Tomis este, acum, plin de culoare. Lucrătorii Primăriei au muncit ieri de zor să schimbe aspectul oraşului. „Am avut la dispoziţie 1.000 de fire de petunii. Plantele vor înfrumuseţa bulevardul Tomis, din zona Spitalului Judeţean până aproape de intersecţia cu strada Traian. Vom continua să plantăm flori şi în alte locuri din oraş, precum cartierul Tomis II, la Ceasul cu clopoţei, la Casa Căsătoriilor şi la fântâna de la Primărie”, a declarat şeful Serviciului Spaţii Verzi din cadrul Direcţiei de Gospodărire Comunală din Primăria Constanţa, George Coman. Pe această cale, reprezentanţii Primăriei Constanţa fac apel la agenţii economici din întreg oraşul să se implice în îmbunătăţirea aspectului oraşului.