Agenţii economici renunţă la terenurile achiziţionate de la Primărie

Sfârşitul crizei financiare nu îl poate anunţa nici preşedintele Traian Băsescu, nici premierul Emil Boc, nici vreun membru al Guvernului. Singurii care pot spune cu adevărat că am scăpat de dificultăţile financiare sunt agenţii economici din România, care, deocamdată, nu au ieşit pe posturile de televiziune să anunţe aşa ceva. Cu toate acestea, Băsescu, Boc sau alţi pedelişti apar la televizor şi ne anunţă că vârful crizei a trecut. Aceştia sunt însă contrazişi de primarul Constanţei, Radu Mazăre, care a prezentat ieri un fenomen ce nu induce nicicum începutul sfârşitului crizei. El susţine că mai mulţi agenţi economici din Constanţa care au achiziţionat diverse terenuri de la Primărie doresc să renunţe la acestea şi să primească banii pe care i-au dat. “Noi le vindeam în rate terenurile. Iniţial, au fost ratele pe trei ani, după aceea, când a început criza, am aprobat extinderea acestor rate pe şase ani, iar noi luam o dobândă de cinci la sută la valută. Oamenii au plătit doi ani şi acum vin şi spun “Domnule, nu mai am bani, sunt în faliment, te rog frumos ia terenul şi dă-mi banii, cum ţi-am dat eu doi ani, dă-mi tu în următorii doi ani înapoi””, a declarat vineri, Radu Mazăre. El a explicat că, în anii trecuţi, agenţii economici cumpărau diverse terenuri pentru extinderea unei investiţii pe care o aveau în apropierea terenului respectiv, dar acum numărul acestora este mic, iar mulţi dintre ei doresc chiar stoparea proiectelor pe care le dezvoltaseră. Aceasta este crunta realitate, care ne arată, de fapt, că România nu este scăpată de criza financiară. Cel mai grav este că actualul Guvern este cel care a accentuat efectele acestei crize, în lipsa unor măsuri de susţinere a agenţilor economici, principalii contribuabili la bugetul de stat.