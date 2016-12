Agenţii privaţi de mediere rămân fără comisioanele pentru lucrul în străinătate?

14:40:53 / 30 Decembrie 2014

legea 156/2000

Problema este mai complicata. In discutie este vorba de legea 156/2000. Prim-tzeparul Adrian Nastase in numai 4 luni a modificat singur legea asa ca nimeni nu-i mai controleaza. O43/2002, HG850/2002 si L592/2002. De restul au avut grija firmele in contract.