Agenţiile de turism nu se mai pot gîndi la profit în 2009

Agenţiile de turism nu se aşteaptă să înregistreze profit în 2009, în condiţiile în care vînzările de bilete de avion s-au redus în primele două luni ale acestui an cu pînă la 10%, iar scăderile pe acest segment sînt aşteptate să continue şi în următoarele luni, pe fondul crizei economice. „În acest an, agenţiile nu se mai pot gîndi la profit, ca în anii anteriori, avînd în vedere situaţia economică actuală. Agenţiile se vor concentra în special pe menţinerea rulajului de pachete şi creşterea numărului de turişti. Totodată, acestea vor acorda mai multă consultanţă turistică şi vor realiza programe de fidelizare”, a declarat, ieri, purtătorul de cuvînt al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Traian Bădulescu. Potrivit acestuia, mare parte dintre agenţii obţin un profit anual de maxim un milion de euro, iar restul aproximativ 1-2 milioane de euro pe an. “În 2008, agenţiile nu au obţinut profit mai mare de un 1-2 milioane de euro. Media comisionului este de 10% din valoarea pachetelor turistice pe care le rulează”, a spus Bădulescu. La rîndul ei, secretarul general al ANAT, Carmen Botez, a spus că în ianuarie şi februarie agenţiile au înregistrat în medie scăderi de pînă la 10% pe segmentul vînzărilor de bilete de avion, iar reducerile sînt aşteptate să continue şi în următoarele luni. “În ianuarie şi februarie vînzările la bilete de avion au fost mai reduse în medie cu pînă la 10% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, însă schimbările nu au fost dramatice, avînd în vedere că această perioadă este în general mai slabă. Pentru 2009 ne aşteptăm în continuare la căderi pe acest segment”, a spus Botez. În cazul agenţiei Happy Tour, segmentul de ticketing s-a redus în prima lună a anului cu 7-8%, evoluţie urmată şi de rezervările făcute pentru hotelurile din străinătate, comparativ cu aceeaşi lună din 2008. “Februarie a mers puţin mai bine, iar pentru lunile următoare ne aşteptăm la un nivel constant celui din 2008, poate mai slab”, a declarat directorul operaţional al agenţiei, Mioara Gheorghe. Totodată, Paralela 45 a înregistrat scăderi de 12% la emiterea biletelor de avion şi de 20% pe partea de vacanţe, în prima jumătate a lunii ianuarie. Potrivit proprietarului agenţiei, Alin Burcea, vînzările din primele două luni ale acestui an se apropie de nivelul celor din 2006. “În principal, ianuarie a fost luna panicii, în prima jumătate, dar vînzările s-au revigorat spre sfîrşitul lunii. Ne confruntăm în principal cu o reducere a bugetelor companiilor. Evident că ianuarie şi februarie sînt cele mai slabe luni din an, însă noi le comparăm cu aceleaşi luni din anii trecuţi - practic se apropie de nivelul anului 2006”, a spus Burcea. Şi Eximtur s-a confruntat cu reduceri în primele luni ale anului, în special pe partea de bilete de avion şi rezervări de hotel, şi mai puţin pe vacanţe în străinătate. Totodată, agenţia a înregistrat creşteri foarte uşoare pe turismul intern. În ceea ce priveşte vînzările de vacanţe din acest an, agenţiile aşteaptă scăderi ale încasărilor din vînzarea de pachete turistice, comparativ cu anul trecut. “Românii s-au obişnuit să călătorească şi vor continua să o facă, numărul lor nu va scădea mult. Este posibil ca pe partea de turism intern să existe creşteri, de 10%, ale numărului de turişti români, în mare parte datorită programului de înscrieri timpurii sau cel al tichetelor de vacanţă. Destinaţiile externe vor înregistra creşteri între 5 şi 10%, într-o variantă fericită, sau ne putem confrunta cu o staţionare”, a zis Bădulescu.