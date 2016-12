Agentul Cristian Dobrilă s-a întors acasă

Agentul de poliţie Cristian Dobrilă, de 31 de ani, rănit în luna iulie a anului trecut într-un accident rutier produs în judeţul Constanţa, s-a întors în urmă cu aproape trei săptămâni acasă, la Brăila. Acesta a părăsit clinica din Israel în care a fost supus mai multor intervenţii chirurgicale şi în care a urmat un amplu program de recuperare după coliziunea produsă pe Drumul Naţional 22 C. “Colegul nostru a ajuns la Brăila şi se simte bine. Din câte ştiu, este posibil ca el să mai fie supus unei intervenţii chirurgicale, în Franţa, însă rămâne de văzut”, a declarat pentru “Telegraf” cms. şef Constantin Dancu, şeful Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR). “Nu este încă refăcut în proporţie de 100%. Mai are mult de muncă pentru a se recupera complet. Este normal, având în vedere leziunile pe care le-a suferit în urma acelui accident. Oricum, el trebuie să ştie că suntem cu toţii alături de el şi de familia lui şi că are un loc la Serviciul Poliţiei Rutiere Brăila orice s-ar întâmpla”, a spus cms. şef Lucian Diniţă, şeful Direcţiei Poliţiei Rutiere. Nici până la ora actuală nu s-a putut stabili cu precizie dacă agentul Cristian Dobrilă se angajase în urmărirea unui autoturism marca Mercedes, ipoteză vehiculată la scurt timp după evenimentul rutier în care agentul detaşat pe litoral a fost rănit grav. Singurul care ar fi putut face lumină ar fi fost chiar Cristian Dobrilă, dar acesta nu-şi mai aminteşte nimic despre episodul respectiv.

RĂNIT GRAV Amintim că accidentul rutier a avut loc pe 18 iulie 2011, pe Drumul Naţional 22C. Potrivit anchetatorilor, agentul Cristian Dobrilă, detaşat pe litoral de la SPR Brăila, se deplasa cu motocicleta de serviciu, marca BMW, cu numărul MAI 12039, pe Drumul Naţional 22C, dinspre Constanţa către Medgidia. Oamenii legii spun că agentul pornise semnalele luminoase şi acustice şi se angajase, se pare, în urmărirea unui autoturism marca Mercedes, care făcea slalom printre maşini. La un moment dat, într-o curbă deosebit de periculoasă, poliţistul a pierdut controlul motocicletei şi a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu un autoturism marca BMW, cu numărul de înmatriculare CT 48 BMW, condus regulamentar de Laurenţiu Anghelescu, în vârstă de 28 de ani, din Constanţa. În urma teribilului impact, agentul de poliţie a suferit răni grave la coloană şi a fost transportat de un echipaj SMURD la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Ulterior, el a fost transferat cu un elicopter MAI la Bucureşti, iar apoi a fost internat într-o clinică din Israel.