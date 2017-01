AGIGEA - Covor asfaltic în toată comuna

Primarul Comunei Agigea, Cristian Cîrjaliu, a declarat că după instalarea sa în funcţie a demarat un amplu proces de reabilitare a localităţii. „Am o moştenire grea, dar pe care trebuie să o duc pînă la capăt. În prima fază am început cu verificarea actelor Primăriei, unde am găsit grave greşeli la serviciul de contabilitate. De asemenea, am găsit şi hotărîri ale Consiliului Local Agigea neaplicate. Pentru dezvoltarea localităţii nu s-a întreprins nimic. De aceea am început prin a aplica un proiect de reabilitare a străzilor din localitate, care nu au mai fost refăcute de foarte mulţi ani. Acest proiect este extrem de necesar, deoarece numeroşi cetăţeni ne-au reclamat faptul că, pînă în prezent, nimeni nu a întreprins nimic în acest sens”, a spus Cristian Cîrjaliu. Proiectul Primăriei Agigea cuprinde turnarea de covor asfaltic pe toate străzile din comună, iar în localitatea Lazu, în cinci zile, va începe reabilitarea drumurilor pietruite. „În acest moment, starea drumurilor din Lazu este deplorabilă, iar autovehiculele se deplasează cu dificultate”, a spus Cîrjaliu. Primarul din Agigea a precizat că refacerea străzilor din Agigea şi Lazu se face cu bani de la bugetul local, acţiunea fiind sprijinită de Consiliul Judeţean Constanţa.