AGIGEA - Iluminatul public din Lazu, refăcut de consilierul local Cîrjaliu

Consilierul local social democrat din comuna Agigea, Cristian Cîrjaliu, s-a hotărît să repare sistemul de iluminat public din localitatea Lazu. Iniţiativa lui Cîrjaliu a fost determinată de nemulţumirea locuitorilor din sat, care au reclamat de nenumărate ori la Primăria Agigea, de care aparţine localitatea, faptul că sistemul de iluminat nu funcţiona la parametri normali, iar satul era cufundat în beznă. Demersurile locuitorilor au rămas fără niciun rezultat, iar oamenii au ajuns să nu mai iasă din casă după lăsarea întunericului. “Mergeam ca şobolanii pe stradă, fără a avea pic de lumină. Aşa ceva nu este normal pentru secolul XXI. Drept urmare, am apelat la consilierii locali pentru a ne ajuta”, a spus Traian T., locuitor în Lazu. În sprijinul sătenilor a venit consilierul local PSD Cristian Cîrjaliu, care a afirmat că, din banii săi, dar şi cu ajutorul preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Constantinescu Nicuşor Daniel, s-au înlocuit 47 de becuri, s-au montat şapte lămpi noi şi s-au schimbat componentele la alte 70 de lămpi. \"Nu sîntem la prima acţiune de acest gen, deoarece primarul pedelist Ion Ioniţă este indiferent faţă de problemele şi nevoile comunităţii locale. Pentru că Ioniţă are o atitudine sfidătoare faţă de locuitori, am considerat că, noi, consilierii locali, trebuie să luăm atitudine şi să rezolvăm problemele în locul edilului şef\", a declarat Cristian Cîrjaliu. Acţiunea de refacere a iluminatului public din Lazu a avut loc sîmbătă şi s-a desfăşurat pe parcursul a şase ore.