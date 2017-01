AGIGEA - Stimulente financiare pentru elevi

Primarul comunei Agigea, Cristian Cîrjaliu, a declarat că, în Programul de investiţii pe 2009, a fost inclusă achiziţionarea a două microbuze pentru transportul din satul Lazu şi din zona Sanatoriului TBC la şcoala din Agigea. Primarul Cristian Cîrjaliu a spus că, pentru 2009, se va propune alocarea unor stimulente financiare pentru elevii din clasele V-VIII, care să ducă la creşterea învăţămîntului din localitate. Potrivit primarului, proiectul este aplicat după modelul folosit de Consiliul Judeţean Constanţa, la Agigea, administraţia locală intenţionînd să acorde cîte 30 de lei fiecărui elev care obţine media generală peste opt. „Dacă nu ai carte, şansele să reuşeşti sînt reduse la zero. Trebuie să înveţi, pentru că asta este prima condiţie să ai succes în viaţă. De aceea am decis să acordăm aceste burse, care reprezintă o şansă în plus pentru elevii din mediul rural de a intra într-un procent cît mai mare la liceu. Noi avem un buget redus şi nu îi puteam ajuta mai mult decît să le dăm acest mic ajutor”, a spus Cristian Cîrjaliu. Nu în ultimul rînd, primarul din Agigea a afirmat că a obţinut Certificatul de urbanism pentru construcţia unei noi grădiniţe, cu şapte săli, în care vor învăţa aprox. 160 de copii. Grădiniţa va fi amplasată în zona cartierului Vest - Tăbăcărie şi a fost aprobată printr-o hotărîre a Consiliului Local. „Avem solicitări şi este nevoie de grădiniţe noi. Am decis să facem grădiniţe pentru cei mici, asigurîndu-le condiţii de studiu la standarde europene”, a spus Cristian Cîrjaliu.