Agigea a câştigat derby-ul cu Pecineaga

Rezultate înregistrate în etapa a 7-a din Liga a IV-a la fotbal - SERIA EST: Sparta Techirghiol - CS II Eforie 1-2 (E. Curtmemet 90 - M. Manea 45, B. Buciumeaţă 86); la juniori: 6-1; CS Agigea - Internaţional Pecineaga 1-0 (I. Manea 37); la juniori: 0-8; GSIB Mangalia - Victoria Cumpăna 3-1 (L. Alexandru 36, D. Grosu 56, V. Dimoftei 73 - Al. Covaliuc 77); la juniori: 8-1; Aurora 23 August - Gloria Albeşti 0-6 (Şt. Filip 4, 45, P. Anghel 7, L. Marin 11, N. Petcu 46, V. Mocanu 87); la juniori: 5-0; AS Cogealac - Portul Constanţa 1-1 (Şt. Olar 30 - N. Zanguropol 70); la juniori: 2-0. Partidele Cariocas Constanţa - CSO Ovidiu se joacă miercuri, de la orele 15.00 şi 17.00, pe terenul ITC. Clasament: 1. Albeşti 17p (golaveraj 22-6); 2. Agigea 16p (15-7); 3. Pecineaga 14p (19-5); 4. Portul 14p (15-9). Meciul AS Cogealac - GSIB Mangalia, întrerupt în min. 90+3, la scorul de 2-1 pentru gazde, a fost omologat cu scorul de 3-0 pentru echipa din Mangalia.

SERIA VEST: CS Peştera - Gloria Băneasa 4-3 (D. Piron 24, 40, 90+2, E. Anuţă 66 - Cr. Arău 34, 52, S. Mitea 65); la juniori: 3-2; Perla Murfatlar - Ştiinţa Poarta Albă 5-2 (Cr. Manoliu 5, C. Boglea 24, Al. Nedelcu 43, 60, I. Lezeriuc 87 - C. Miron 38, R. Dogaru 73); la juniori: 3-1; Carsium Hîrşova - AS Carvăn 1-2 (I. Bîziac 1 - E. Anghel 65, 90+1); la juniori: 7-4; Danubius Rasova - Dacia Mircea Vodă 0-2 (I. Ciobănuc 16, V. Ciobanu 17); la juniori: 1-1; Axiopolis Sport Cernavodă - CS Mihail Kogălniceanu 0-0; la juniori: 4-0. Sport Prim Oltina a stat. Clasament: 1. Peştera 16p/6j; 2. Carvăn 13p/6j (13-8); 3. Cernavodă 13p (11-6).