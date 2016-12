Agigea a învins la scor la Ovidiu

Sâmbătă, în etapa a 15-a din Liga a IV-a la fotbal, liderii celor două serii au obţinut victorii şi se menţin pe prima poziţie. Agigea s-a impus la scor pe terenul din Ovidiu, iar Peştera a trecut greu de nou promovata din Siliştea. Portul a rămas pe locul 2 în Est, dar a lăsat două puncte la Mangalia.

Iată rezultatele etapei a 15-a - SERIA EST: GSIB Mangalia - Portul Constanţa 2-2 (D. Zaharia 6, L. Alexandru 76 - Şt. Ţigău 8, C. Călin 29); la juniori: 1-3; Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - Victoria Cumpăna 5-1 (M. Manole 1, 12, 15, 45, 63 - C. Vida 42); la juniori: 8-0; CSO Ovidiu - CS Agigea 1-6 (Cr. Tăbăcaru 36 - Cl. Pîrvulescu 11, Al. Almaghe 36, 51, 86, Al. Anghel 73, I. Drăgoi 83); la juniori: 3-5; Sparta Techirghiol - Aurora 23 August 4-0 (E. Curtmemet 48, I. Olăriţă 68, I. Stan 82, In. Pavlicu 87); la juniori: 10-1; Cariocas Constanţa - Viitorul Pecineaga 3-1 (M. Costin 4, I. Aştefănoaie 23, I. Papazicu 67 - Fl. Gheorghiu 6) - meci întrerupt în min. 80, când echipa oaspete a părăsit terenul de joc; la juniori: 10-0. AS Cogealac a stat. Clasament: 1. Agigea 36p; 2. Portul 32p/13j; 3. Mihai Viteazu 28p.

SERIA VEST: Vulturii Cazino Constanţa - Ştiinţa Poarta Albă 3-1 (S. Feizula 23, 39, 68 - D. Florea 36); la juniori: 3-3; Perla Murfatlar - Dacia Mircea Vodă 4-0 (D. Mustafa 26, T. Bondrea 55, Ad. Cănciulescu 77, V. Pascal 82); la juniori: 9-1; Sport Prim Oltina - CS Mihail Kogălniceanu 4-3 (I. Ghergic 5, G. Plăcintă 8, Şt. Filip 29, P. Anghel 86 - I. Treznea 9, Şt. Olar 39, I. Ciobanu 71); la juniori: 2-2; CS Carvăn Lipniţa - CS Cernavodă 1-0 (M. Geileanu 33); la juniori: 0-3 (lipsă asistenţă medicală); Gloria Băneasa - Carsium Hîrşova 3-3 (Cr. Arău 19, L. Pamfilov 42-autogol, I. Covaciu 77 - M. Paştea 37, 61, 90); la juniori: 3-0 (neprezentare); CS Peştera - Steaua Speranţei Siliştea 2-1 (D. Funda 72, P. Anghel 87 - D. Siminiceanu 10); la juniori: 9-0. Clasament: 1. Peştera 39p; 2. Băneasa 29p; 3. Kogălniceanu 25p.