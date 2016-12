Agigea și Viitorul sunt singurele formații cu punctaj maxim

13:06:07 / 16 Septembrie 2014

Ucigașul din umbra

Alta modalitate de a va elibera de stres nu ați găsit ,exact ca in politica si aici unii arbitrii au ales sa il susțină pe Onita pana la capăt,este problema lor daca nu vor sa arbitreze la județ dar la câte delegări primesc de la bucuresti or sa uite si cum se baga fluierul in gură,Florescu nu a făcut altceva decât sa anunte cca ca respectivii sunt indisponibili,chiar nu îmi este dor de aroganta lor si închid ochii la greselile din lipsa de experiența decât la greselile din prostie . Domnilor arbitrii de lot va doresc numai ...succesuri...pe plan profesional si mai ales in dragoste.la final incingeti o hora a popilor cu Onita in frunte.