Aglomerație în saloanele de înfrumusețare constănțene

Înainte de Sărbătorile Pascale, saloanele de înfrumusețare din Constanța fac cu greu față avalanșei de cliente. Doamnele și domnișoarele și-au făcut programări din timp, ca să poată arăta impecabil de Paște, mai ales că multe au de gând să petreacă noaptea de Înviere în cluburi. Cele care nu s-au programat deja pentru a-și schimba look-ul, cu greu mai pot prinde un loc la salon, așa că nu au altă variantă decât să aștepte ca alte cliente să renunțe la programările făcute. Proprietarii saloanelor de înfrumusețare spun că întotdeauna e aglomerație înainte de Sărbători. ”Avem deja agenda încărcată, cu greu mai facem față clientelor. Avem programări făcute încă de acum două săptămâni”, a spus managerul unui salon de înfrumusețare din Constanța. Cele mai multe programări s-au făcut la coafură, cosmetică, machiaj și manichiură.

SE POARTĂ LOOK - UL ROMANTIC ”Se poartă volumul, coafurile lejere, iar la foarte mare căutare sunt împletiturile, mai ales că a venit primăvara și trebuie să adoptăm un aer romantic”, a spus un hair-stylist constănțean. Cât despre machiaj, specialiştii vă recomandă culorile pastelate, care sunt în ton cu sezonul de primăvară, iar tenul nu trebuie să pară deloc încărcat. Rozul, movul, verdele, galbenul sau portocaliul sunt culorile preferate în acest sezon. Pentru un look complet, nu uitați de manichiură. De regulă, de Sărbătorile de Paște femeile aleg fie manichiuri în culori pastel, fie manichiuri festive, cu modele pe unghii. Însă atenție, manichiura trebuie să fie neapărat veselă! Iepurașul este un simbol al Paștelui, așa că nu avea cum să lipsească de pe lista modelelor de unghii dedicate acestei sărbători. Roz pal, bleu, galben pai sau lila sunt doar câteva dintre nuanțele pe care doamnele și domnișoarele le aleg în această perioadă. Alte simboluri care sunt atribuite Sărbătorii Paștelui sunt ouăle și puii, care pot fi transpuse foarte ușor și pe unghii. Și modelele de unghii cu motive florale sunt perfecte pentru Paște. Romantice și feminine, aceste design - uri oferă un aer deosebit manichiurii. Pentru un look complet, care include schimbarea coafurii, make - up și manichiură, reprezentantele sexului frumos vor trebui să scoată din buzunar aproximativ 400 de lei. Tot în această perioadă, saloanele oferă reduceri consistente. „La toate serviciile noastre avem reduceri, care pornesc de la 10% și pot ajunge până la 50%, în funcțiile de serviciile achiziționate. Spre exemplu, la un vopsit de păr lung, clientele primesc cadou manichiură și pedichiură, dar și o reducere de 15%”, a spus managerul salonului.