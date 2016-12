Aglomerație la Acvariul constănțean, de Ziua Mediului Marin

Ziua Internațională a Mediului Marin a fost marcată ieri chiar la ea acasă, printr-un eveniment menit să readucă în prim-plan problematica poluării. ”Noaptea Verde” a fost organizată la Acvariul din Constanța, unde, în intervalul orar 19.00 - 22.00, intrarea a fost liberă pentru toți vizitatorii, care au venit cu mic, cu mare pentru a sărbători marea și vietățile marine. Ieri seară, înainte cu puțin timp de ora 19.00, în zona Cazinoului se puteau vedea din depărtare zeci de oameni, care au format cozi la intrarea în Acvariu. Constănțenii au avut parte de numeroase surprize, printre care și o expoziție de pictură murală de mari dimensiuni cu tematică marină și un moment artistic muzical. Concertul a fost susținut de formația constănțeană Overflow și de artistul Ștefan Mincă, care a interpretat un solo la chitara electrică. ”Am realizat pentru constănțeni o expoziție inedită de pictură murală. Lia și Oana, cele două tinere artiste care au realizat pictura, au muncit nopți întregi să ne ofere un proiect deosebit. În cadrul evenimentului am oferit cadouri personalizate vizitatorilor. Pentru prima dată, din câte știm noi, la Constanța s-a putut intra gratuit la acvariu”, a spus reprezentantul Asociației de Protejare a Omului și Mediului pentru o Dezvoltare Durabilă în lume (ECOM), Cătălin Nițulescu. Întrucât farmecul orașului Constanța constă mai ales în deschiderea pe care o are la mare, organizatorii cred că în primul rând constănțenii ar trebui să fie conștienți de importanța protejării mediului marin. ”Întregul eveniment este creat cu scopul de a proteja mediul marin, pentru că este al nostru, facem și noi parte din el. În plus, toată activitatea economică și de turism e legată de mediul marin, care ne influențează direct. De aceea trebuie să începem cu conștientizarea, să trezim interesul oamenilor către tot ceea ce înseamnă protecția mediului”, a declarat Cătălin Nițulescu. Evenimentul ”Noaptea Verde” a fost organizat de ECOM, în cadrul proiectului “Creşterea gradului de conştientizare asupra necesităţii protejării mediului şi conservării biodiversităţii: Constanţa şi Vidin în oglindă/ENVIROMIRROR”. Copiii care au venit însoțiți de părinți să viziteze Acvariul s-au arătat încântați de ceea ce au văzut și au promis celor mari că vor avea grijă de mediul marin, astfel încât viețuitoarele să nu aibă de suferit. ”Îmi plac foarte mult peștii. Dar știu că în mare sunt foarte multe viețuitoare, așa că am să țin cont de sfaturile pe care le primesc de la cei mari să nu le fac vreun rău. Nu trebuie să aruncăm gunoaiele, în primul rând, în mare”, a spus Marius, elev în clasa a doua la o școală constănțeană.