Aglomeraţie la CJAS pentru obţinerea cardului european de sănătate

Deschiderea frontierelor şi posibilitatea de a călători mult mai uşor în celelalte state membre ale Uniunii Europene i-au determinat, ieri, pe constănţeni, să formeze cozi interminabile la uşile Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate pentru a-şi depune actele pentru cardul european de sănătate. Încă de la primele ore ale dimineţii, zeci de persoane s-au postat în faţa sediului instituţiei, aşteptînd ca angajaţii să îşi înceapă programul. „Am venit dis-de-dimineaţă ca să fiu sigură că nu stau la coadă. Din păcate, cînd am ajuns aici, am constatat că mai erau şi alţii care au gîndit la fel ca mine. Am nevoie de acest card de sănătate pentru că vreau să plec în Spania la soţul meu”, a spus Ioana Buciuşan, unul dintre asiguraţii care doresc cardul eurpean de sănătate. Indiferent de vîrstă, toţi cei care au ajuns, ieri, la CJAS, au dorit să depună dosarele pentru cardul european de sănătate. „Au solicitat cardul atît pensionari, cît şi tineri. În numai cîteva ore am primit peste 150 de cereri, dar o mare parte dintre acestea au fost respinse pentru că nu aveau ataşată dovada că solicitantul este asigurat”, a declarat purtătorul de cuvînt al CJAS, Lămîiţa Antohi. Angajaţii CJAS susţin că o sută de cereri au fost respinse din acest motiv şi doar 31 au fost acceptate.

Asiguraţii vor primi cardul de sănătate la domiciliu, la şapte zile de la depunerea cererilor. Însă la CJAS nu a ajuns deocamdată codul de identificare al României, care trebuie să fie transmis de la Bruxelles şi, din acest motiv, nu pot fi eliberate cardurile de sănătate, ci doar nişte certificate provizorii. Certificatul care înlocuieşte cardul de sănătate este gratuit, spre deosebire de acesta din urmă, care costă aprox. doi lei, are aceeaşi valabilitate şi asigură decontarea aceloraşi servicii de sănătate. Beneficiarii certificatului provizoriu nu sînt obligaţi în niciun fel să îşi achiziţioneze ulterior cardul de asigurat european. Astfel, românii care se vor deplasa în străinatate cu certificatul provizoriu de asigurat european nu plătesc suma de doi lei noi, deşi vor beneficia de aceleaşi servicii medicale în caz de urgenţă ca şi cei care vor plăti ulterior această taxă la obţinerea cardului. Certificatul provizoriu eliberat de către casele de asigurări de sănătate este valabil ca şi cardul european de sănătate pentru o perioadă de 6 luni de zile de la eliberare. Cardul european de asigurări de sănătate nu este obligatoriu pentru o persoană care vrea să părăsească teritoriul ţării, aşa cum nici asigurarea privată de sănătate nu este obligatorie. Diferenţa între asigurările private şi cea realizată la casele de asigurări se poate observa cînd vine vorba de preţ. Ei susţin că asigurarea încheiată de către Casă este mai ieftină decît pachetele de asigurări private de sănătate oferite de firmele de asigurări. Totuşi, pachetele de servicii ale firmelor de asigurări pot oferi, în funcţie de opţiunile respectivelor firme, dar şi de preţul pe care îl plăteşte asiguratul, şi servicii medicale neacoperite de către cadrul european de sănătate, eliberat de casele de asigurări.