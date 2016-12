Aglomeraţie la Fisc pentru depunerea bilanţurilor contabile

Aglomeraţie mare a fost, vineri, la ghişeele Administraţiei Finanţelor Publice Constanţa de pe bulevardul Mamaia. Ca de fiecare dată, pe ultimă sută de metri, contribuabilii se înghesuie să-şi depună documentaţia cerută, mai exact cu cîteva zile înainte de expirarea termenului legal. Sub presiunea suportării sancţiunilor, constănţenii s-au călcat în picioare în faţa ghişeelor administraţiei financiare pentru a depune bilanţurile contabile. „De la ora 5.00 am venit pentru a mă aşeza la coadă. Sper ca, pe la ora 11.00, să plec de la Administraţie. Trebuie să stau la coadă, nu am încotro fiind ultima zi cînd mai pot depune bilanţurile”, a declarat un contribuabil. Din cei 17.000 de agenţi economici constănţeni care au obligaţia depunerii acestor situaţii financiare, aprox. 14.000 s-au conformat legii, a declarat şeful Serviciului Gestionare Registru Contribuabili Dosare Fiscale, Declaraţii Fiscale şi Bilanţuri Persoane Juridice din cadrul Administraţiei Finanţelor Publice Constanţa, Mariana Fucea. „În ultimele zile, foarte mulţi constănţeni s-au prezentat la sediul instituţiei pentru a depune bilanţurile contabile. A fost destul de aglomerat, însă am avut mai multe ghişee deschise, iar programul de primire a documentelor a fost prelungit. Numai vineri au fost înregistrate 2.300 de bilanţuri contabile, iar în ultimele două zile, peste 5.000 de astfel de documente”, a mai spus Mariana Fucea. Deşi instituţia se confruntă cu o lipsă acută de personal, dar şi de spaţiu, conducerea a găsit o soluţie pentru a face faţă solicitărilor, astfel încît constănţenii au putut depune, în ultimele zile, documentele fiscale la şapte ghişee. Pînă la data de 14 august, persoanele juridice ar fi trebuit să întocmească şi să depună la Fisc raportările contabile, care cuprind următoarele formulare: situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10), contul de profit şi pierdere (cod 20), date informative (cod 30). Pe lîngă bilanţ, firmele ar fi trebuit să depună şi o copie după codul unic de înregistrare, raportul administratorului, precum şi o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice. Persoanele juridice care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării pînă la data de 30 iunie 2009 nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2009. Acestea trebuie să depună doar o declaraţie pe proprie răspundere cu toate datele de identificare ale societăţii. De asemenea, persoanele juridice care se află în curs de lichidare, conform legii, vor depune o declaraţie similară. Raportările contabile la 30 iunie 2009, precum şi declaraţiile agenţilor economici care nu au desfăşurat activitate sau se află în curs de lichidare trebuiau să se depună pînă cel mai tîrziu 14 august 2009. Nedepunerea dischetelor şi a raportărilor contabile listate, semnate şi ştampilate sau a declaraţiilor menţionate mai sus, după caz, pentru data de 30 iunie 2009, se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei, la 3.000 lei, dacă perioada de întîrziere pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare periodice este cuprinsă între 15 şi 30 de zile lucrătoare şi de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întîrziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare, conform legislaţiei în vigoare.