Aglomeraţie la onorarea obligaţiilor fiscale

Administraţia Finanţelor Publice Constanţa (AFP) de pe bulevardul Mamaia a fost asaltată şi ieri de zeci de contribuabili care au venit să depună declaraţiile fiscale aferente lunii septembrie, în ultima zi prevăzută pentru această operaţiune. Majoritatea contribuabililor care stăteau ieri la coadă au motivat întârzierea prin lipsa timpului. „Nu am reuşit să vin din timp cu declaraţiile la Fisc întrucât am avut foarte mult de lucru. În plus, patronul mi-a adus târziu documentele”, a afirmat un contribuabil. Deşi în ultimele zile a fost destul de aglomerat la Administraţia Fiscală, reprezentanţii instituţiei susţin că gradul de depunere voluntară este destul de mic în comparaţie cu lunile trecute. „Până în prezent, doar 59,62% din agenţii economici care aveau obligaţia depunerii declaraţiilor s-au conformat, dintre care aproximativ jumătate le-au depus în ultimele zile. Rar s-a înregistrat un grad de depunere atât de mic în preajma unui termen limită. Se pare că mulţi contribuabili au ales să trimită declaraţiile fiscale şi prin poştă”, a declarat înlocuitorul şefului Serviciului Gestionare Registru Contribuabili Dosare Fiscale, Declaraţii Fiscale şi Bilanţuri Persoane Juridice din cadrul AFP Constanţa, Elena Dalamitra. Ieri, a expirat termenul de depunere a şase declaraţii fiscale şi de achitare a obligaţiilor la bugetul general consolidat şi a TVA-ului pentru obligaţiile fiscale cu termen de plată lunar. Este vorba de depunerea formularelor: 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat”; 102 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale”; 104 „Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”; 300 „Decont de TVA”; formularului 301 „Decontul special de TVA”. Tot ieri, persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în România aveau obligaţia depunerii formularului 224 „Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”. Firmele care depun din proprie iniţiativă, peste termenul legal, declaraţiile fiscale sunt pasibile de amenzi cuprinse între 500 şi 750 de lei, iar cele care îşi depun declaraţiile în urma unei notificări riscă amenzi între 700 lei şi 1.000 lei.