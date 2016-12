Aglomeraţie la Fisc

Administraţia Finanţelor Publice Constanţa (AFP) a fost asaltată şi ieri de zeci de contribuabili care au venit să depună declaraţiile fiscale aferente lunii iulie, în ultima zi prevăzută pentru această operaţiune. Majoritatea contribuabililor care stăteau ieri la coadă au motivat întârzierea prin lipsa timpului, dar şi prin faptul că, fiind vorba de depunerea obligaţiilor fiscale la semestru, volumul de muncă a fost mult mai mare. „Nu am reuşit să vin din timp cu declaraţiile la Fisc întrucât am avut foarte mult de lucru. În plus, patronul mi-a adus târziu documentele”, a afirmat un contribuabil. Potrivit reprezentantului Serviciului Gestionare Registru Contribuabili Dosare Fiscale, Declaraţii Fiscale şi Bilanţuri Persoane Juridice din cadrul AFP Constanţa, Elena Dalamitra, volumul de muncă din ultimele zile a crescut considerabil ca urmare a numărului mare de contribuabili care au venit pe ultima sută de metri pentru a-şi înregistra declaraţiile fiscale. „Marea problemă a noastră este faptul că agenţii economici aleg să îşi depună declaraţiile fiscale pe ultima sută de metri. În urmă cu două zile, gradul de depunere a declaraţiilor fiscale era de 30%, în timp ce astăzi (n.r. - ieri) s-au depus 61,3% din numărul total al declaraţiilor”, a arătat Dalamitra. Reprezentanţii AFP Constanţa recomandă contribuabililor să depună şi prin poştă declaraţiile fiscale, întrucât plicurile vor fi preluate de angajaţii administraţiei. „Agenţii economici care depun prin poştă declaraţiile fiscale nu trebuie să se prezinte la administraţie decât cu recipisa”, a spus Elena Dalamitra. Ieri a expirat termenul de depunere a opt declaraţii fiscale şi de achitare a obligaţiilor la bugetul general consolidat şi a TVA-ului pentru obligaţiile fiscale cu termen de plată lunar sau trimestrial. Firmele care depun din proprie iniţiativă, peste termenul legal, declaraţiile fiscale sunt pasibile de amenzi cuprinse între 500 şi 750 de lei, iar cele care îşi depun declaraţiile în urma unei notificări riscă amenzi între 700 lei şi 1.000 lei.