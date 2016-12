Aglomerație și emoții! Cum au petrecut elevii prima zi de școală!

Orașul a fremătat luni, 12 septembrie, de zarva elevilor și a părinților care și-au dus copiii în prima zi de școală. Autobuzele au fost pline de elevi gălăgioși, cu flori în mâini, iar circulația la primele ore ale dimineții a fost aproape imposibilă din cauza părinților, bunicilor și elevilor care se îndreptau către festivitățile de deschidere a anului școlar. Dacă bobocii de clasa pregătitoare au purtat cu mândrie pentru prima dată uniforma școlară și ghiozdanul în spate, elevii de gimnaziu sau cei de liceu au încercat să arate că sunt preocupați de modul în care se prezintă în fața colegilor, așa că au ales ținute cât mai deosebite pentru prima zi de școală. După ce s-au reîntâlnit cu colegii lor, toată distracția s-a mutat la terase și în mall-uri.

Orașul a fremătat luni, 12 septembrie, de zarva elevilor și a părinților care și-au dus copiii în prima zi de școală. Autobuzele au fost pline de elevi gălăgioși, cu flori în mâini, iar circulația la primele ore ale dimineții a fost aproape imposibilă din cauza părinților, bunicilor și elevilor care se îndreptau către festivitățile de deschidere a anului școlar. Dacă bobocii de clasa pregătitoare au purtat cu mândrie pentru prima dată uniforma școlară și ghiozdanul în spate, elevii de gimnaziu sau cei de liceu au încercat să arate că sunt preocupați de modul în care se prezintă în fața colegilor, așa că au ales ținute cât mai deosebite pentru prima zi de școală. La Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” din Constanța, prima zi din noul an școlar 2016 - 2017 a fost ca o adevărată paradă a modei pentru sutele de elevi care au fost mai interesați să își reîntâlnească colegii, să își facă fotografii și să le posteze pe rețelele de socializare decât să asculte discursurile persoanelor publice prezente la festivitate. Tinerele au scos din șifoniere cele mai interesante articole de vestimentație și și-au asortat cravatele vișinii cu fuste, pantaloni scurți, sandale, maieuri și ochelari de soare sau, dimpotrivă, bocanci, botine, blugi sau pălării de toamnă. Asta cu toate că temperaturile au urcat luni până spre 30 de grade, iar în curtea liceului, soarele ardea ca în miezul verii. Nici băieții nu au rămas în urmă și au ales cămăși și tricouri aparținând unor branduri renumite, ultimele modele de încălțăminte în culori puternice și ochelari de soare. Unii dintre aceștia au venit la volanul unor mașini scumpe, așa că un loc de parcare în jurul colegiului a fost foarte greu de găsit în prima parte a zilei. Directorul Colegiului Național ”Mircea cel Bătrân”, prof. Vasile Nicoară, i-a prezentat pe cei mai performanți elevi din anul școlar trecut, pentru a-i motiva pe aceștia să țintească la reușite la fel de frumoase. La festivitate au fost prezenți foști absolvenți ai colegiului, care ocupă în prezent poziții importante în administrația locală și județeană, în instituții de stat importante la nivel național. După ce festivitatea de deschidere de an școlar s-a încheiat, mulți dintre elevi au ales să își povestească aventurile din această vacanță la terase și în mall-uri, așa că toate localurile au fost pline.

MESAJUL MINISTRULUI LA ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR

Și ministrul Educației, Mircea Dumitru, a transmis un mesaj tuturor elevilor care au început anul școlar. ”Școala modernă trebuie să își modifice și să își adapteze metodele și structura curriculară pentru a celebra diferențele reale, aptitudinile și aspirațiile diverse ale elevilor săi. Fiecare individ este bun la ceva și orice om aspiră către împlinire și fericire. Este misiunea școlii să descopere ce poate face cel mai bine fiecare din noi și să ne ajute să punem în acord aspirațiile noastre cu mijloacele, talentul și deprinderile pe care educația le modelează în fiecare din noi”, a declarat ministrul în mesajul său. ”Suntem într-un moment emoționant și frumos al începutului unui nou an școlar, un moment cu o rezonanță aparte în sufletele micilor boboci, care vin astăzi pentru prima dată la școală. Vă doresc tuturor, elevi, profesori și părinți, un an nou școlar bun! Un an în care provocările se transformă, prin efort comun, în reușite și experiențe frumoase”, le-a urat ministrul elevilor, părinților și profesorilor.