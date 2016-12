Agnetha Faltskog de la ABBA lansează o nouă piesă

Cântăreaţa suedeză Agnetha Faltskog, membră a grupului ABBA, a revenit pe scena muzicală, după o pauză de nouă ani, cu un single intitulat ”When You Really Loved Someone”. Agnetha, în vârstă de 62 de ani, va lansa şi un nou album, intitulat ”A”, pe 13 mai. ”When You Really Loved Someone”, o piesă pop cu ritmuri antrenante, a fost lansată ieri, pe site-ul YouTube şi este disponibilă pe platformele online iTunes şi Spotify. ”Nu am crezut niciodată că voi cânta din nou, dar atunci când am ascultat primele trei piese, nu am putut să refuz”, a declarat artista suedeză. Agnetha Fältskog a compus şi ea o piesă pentru acest album. ”Nu mai compusesem de mult timp, dar, după ce m-am aşezat în faţa pianului, inspiraţia mi-a venit natural”, a povestit aceasta.

Agnetha Faltskog a avut o carieră solo destul de prolifică după destrămarea trupei ABBA, în 1982, dar fără să se bucure de succesul fenomenal al grupului suedez, care i-a asigurat celebritatea mondială.