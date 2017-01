Agnés Varda, premiată pentru întreaga carieră

Regizoarea franco-belgiană Agnès Varda a primit trofeul Leopardul de Onoare pentru întreaga carieră la cea de-a 67-a ediţie a Festivalului de Film de la Locarno, care are loc în perioada 6 - 16 august. „Orice cineast visează să fie invitat în Piazza Grande. Astăzi, la 86 de ani, mi-am împlinit acest vis”, a spus Agnès Varda, referindu-se la piaţa centrală din Locarno în care sunt proiectate în aer liber filmele din festival.

Agnès Varda este abia a doua femeie care primeşte această distincţie, după Kira Muratova, în anul 1994. De origine belgiană, este una dintre puţinele regizoare apărute în Noul Val din cinema-ul francez. Primul ei film, „La Pointe courte”, a fost lansat în 1954. Cu un montaj realizat de Alain Resnais, filmul a marcat tânăra şcoală franceză de cinematografie. Apoi, Agnès Varda a regizat filme de referinţă, colaborând cu actori de marcă, precum Philippe Noiret, Marcello Mastroianni, Catherine Deneuve şi Michel Piccoli.

Organizatorii Festivalului de la Locarno îi vor dedica regizoarei franceze şi o serie de proiecţii ale filmelor sale, printre care se numără „Cleo from 5 to 7/ Cleo de la 5 la 7” din 1962, „The Creatures” din 1966, „Lions Love” din 1969, „Documenteur” din 1981, „Sans toit ni loi / Vagabond” din 1985, „The Gleaners and I” din 2000, „The Beaches of Agnes / Plajele lui Agnès” din 2008 şi scurtmetrajul „Oncle Yanco„ din 1967, dar şi cinci episoade din seria TV „Agnes de ci de la Varda” din 2011. Alte personalităţi din industria cinematografică ce au primit această distincţie din partea Festivalului Internaţional de Film de la Locarno sunt Samuel Fuller, Jean-Luc Godard, Ken Loach, Sidney Pollack, Abbas Kiarostami, William Friedkin, Jia Zhang-ke, Alain Tanner şi, în 2013, Werner Herzog. Festivalul de Film de la Locarno este unul dintre cele mai vechi şi mai importante evenimente de acest tip din lume. De-a lungul anilor, festivalul a fost o rampă de lansare pentru regizori precum Stanley Kubrick, Milos Forman, Jim Jarmusch, Mike Leigh şi Gus Van Sant. Locarno este frecventat anual de circa 90.000 de vizitatori şi 4.000 de profesionişti.