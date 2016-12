Agresor după gratii

Un constănţean de 44 de ani a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 29 de zile, ieri după-amiază, sub acuzaţia de tentativă de omor calificat. Anchetatorii au stabilit că, marţi seara, agresorul, Petrică Babuş zis „Tălpău“, a băut cu încă doi prieteni la un bar din cartierul constănţean Km 5. După câteva ore, Babuş a plecat acasă, iar prietenii lui, la un magazin din zonă pentru a-şi cumpăra ceva de mâncare, unde s-au luat la ceartă cu nişte clienţi. Prietenii lui Babuş au ieşit cam şifonaţi din încăierarea cu clienţii, motiv pentru care şi-au sunat amicul şi l-au chemat în ajutor. Cei trei s-au întâlnit pe strada Meşterul Manole, lângă Şcoala Generală numărul 17, pentru a-şi regla conturile cu cei care îi agresaseră. În momentul în care Babuş şi cei doi prieteni ai săi au apărut în zonă, cei implicaţi în scandal au fugit, iar câţiva „gură cască”, neştiind despre ce este vorba, au rămas pe loc. Potrivit anchetatorilor, Babuş a venit cu o bâtă şi l-a lovit în cap pe primul care i-a ieşit în cale, George Lungu, de 28 de ani. „Prietenii cu care am băut m-au sunat să mă duc să-i iau de acolo. Am lovit pe cineva, pe care nici măcar nu-l cunosc. Mai bine nu răspundeam la telefon, că stăteam foarte bine acasă“, a declarat Petrică Babuş. La adresa respectivă a ajuns o ambulanţă care a transportat victima la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, unde a rămas internat. „Pacientul a fost operat din cauză că avea un hematom, iar acum este internat în Clinica Neurochirurgie. Starea lui de sănătate este stabilă“, a declarat dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvânt al SCJU Constanţa. George Lungu, care este cadru militar activ la o unitate militară din Medgidia. În timpul audierilor, Babuş le-a declarat procurorilor că şi-a lovit victima cu o mătură, pe care o avea în autoturism. Potrivit procurorilor, agresorul este multirecidivist tot pentru infracţiuni de violenţă. Conform raportului preliminar al medicilor legişti bărbatul a suferit o fractura oaselor craniului şi hematom extradural, vătămări care necesită 45-50 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare