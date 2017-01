Agresori de poliţişti în faţa instanţei

Fraţii Samir Mustafa, Ibram Mustafa şi Omer Mustafa, din localitatea constănţeană Mihail Kogălniceanu, au fost deferiţi justiţiei, vineri, de către procurorii constănţeni pentru comiterea infracţiunii de ultraj. Procesul lor va începe pe 5 iulie. Potrivit rechizitoriului, în aprilie, reprezentanţii Poliţiei Comunale Kogălniceanu au încercat să îi oprească în trafic pe fraţii Mustafa în timp ce aceştia transportau cu o maşină Dacia Break, cu număr de înmatriculare CT 04 ZOD, trei anvelope furate. Deşi au fost somaţi acustic şi luminos să oprească, şoferul autoturismului, Samir Mustafa, care nu posedă permis de conducere, a încercat să scape de poliţişti rulând pe mai multe străzi din localitate. Tânărul a oprit maşina pe strada Moldovei, în faţa casei în care locuiesc. Samir a fugit şi s-a ascuns în curtea unui imobil din apropiere, în timp ce Ibram şi Omer Mustafa, înarmaţi cu topoare, au încercat să îi lovească pe poliţişti. Încurajat de acţiunile acestora, Samir s-a întors şi a încercat să lovească un poliţist cu ajutorul unei bare de metal. Ulterior, din imobilul în care se ascunseseră cei trei suspecţi a ieşit un grup de şase persoane de sex feminin care a reuşit să îi împiedice pe poliţişti să îi reţină pe suspecţi. Imaginile scandalului provocat de fraţii Mustafa şi rudele lor precum şi faptul că poliţiştii au fost ameninţaţi cu toporul au fost înregistrate de camerele de luat vederi din zonă.

NEAGĂ ATACUL. Ibram Mustafa, de 26 ani, şi Samir Mustafa, de 18 ani, au fost reţinuţi imediat, iar Omer Mustafa a fost găsit a doua zi într-un imobil din Kogălniceanu şi ridicat de mascaţi. În final, judecătorii au decis arestarea lui Ibram şi Omer Mustafa, iar pe Samir Mustafa l-au lăsat în libertate. Toţi trei au susţinut că poliţiştii i-au atacat primii şi ei nu au făcut altceva decât să se apere. „Mergem la vulcanizare să schimbăm roţile maşinii, când ne-am trezit cu autoturismul poliţiei în spatele nostru. Nu ne-au făcut semn să oprim şi au început să tragă în noi cu armamentul din dotare. Ne-am speriat şi am pornit spre casă, cu gândul să ne ascundem. Când am coborât din maşină, poliţiştii ne-au ajuns din urmă şi au continuat să tragă în noi. Samir a fugit, iar eu cu Ibram ne-am refugiat în curtea casei noastre, dar poliţiştii s-au luat după noi. Unul dintre ei mi-a pus pistolul la tâmplă şi glonţul a trecut pe lângă urechea mea. Erau şi copii acolo, puteau fi omorâţi. Alt poliţist a pus mâna pe un topor ce era sprijinit de peretele casei şi a încercat să îl lovească pe fratele meu Ibram. Am încercat să aplanez conflictul, însă poliţistul a vrut să mă lovească şi pe mine cu toporul. Nici eu şi nici fraţii mei nu am pus mâna pe acel topor”, a declarat Omer Mustafa.