Agresori după gratii

Trei constănţeni arestaţi săptămâna trecută pentru tentativă de omor deosebit de grav şi violare de domiciliu au cerut, ieri, magistraţilor Curţii de Apel Constanţa să îi lase în libertate. Serafetin Iaşar şi Mihai Onică nu au vrut să dea declaraţie în faţa instanţei de recurs, Sunay Iaşar fiind singurul care a fost de acord să povestească ce s-a întâmplat în noaptea de 1 spre 2 mai. „Am fost invitat de o fată la o petrecere şi, în timp ce dansam cu ea, un bărbat, care este una dintre victime, a venit la mine şi mi-a tras o palmă, după care a continuat să mă lovească cu pumnii şi picioarele. Am încercat să mă apăr, lovindu-l şi eu. La un moment dat, am fost lovit cu un par în ceafă, am căzut şi câteva secunde am fost în stare de inconştienţă. Am fost salvat de un băiat”, a susţinut Sunay Iaşar în faţa magistraţilor. „Mihai Onică era şi el prezent la petrecere şi a fost, de asemenea, agresat. Atunci am plecat acasă şi i-am cerut ajutorul unchiului meu, Serafetin Iaşar. Ne-am întors la casa unde avea loc petrecerea, însă pe drum, Onică a luat-o la fugă, iar eu cu Serafetin am rămas în urmă. Când am ajuns şi noi la locuinţa unde se ţinea petrecerea, una dintre victime era plină de sânge. Nu am văzut ce s-a întâmplat”, a adăugat Sunay Iaşar. Înainte de a fi scos din sala de judecată, Serafetin Iaşar a strigat că este nevinovat şi că a ajuns după gratii fără să fi făcut nimic. Instanţa a respins recursurile formulate de cei trei indivizi împotriva deciziei de încarcerare.

SCANDALUL Potrivit anchetatorilor, Sunay Iaşar şi Mihai Onică au petrecut 1 Mai, împreună cu mai mulţi prieteni într-o casă situată pe strada Justiţiei, din Constanţa. La un moment dat, spun oamenii legii, în urma unor discuţii în contradictoriu, gazda i-a gonit pe Iaşar şi pe Onică de la petrecere. Ameţit de aburii alcoolului şi nervos că nu mai putea petrece, Sunay Iaşar s-a plâns unchiului său de cele întâmplate. După aproape jumătate de oră, Onică şi cu Sunay Iaşar au revenit în casa unde petrecuseră însoţiţi de Serafetin Iaşar şi înarmaţi cu cioburi de stică şi cuţite. Conform anchetatorilor, întrucât gazdele nu au vrut să le mai deschidă poarta, cei trei au sărit gardul şi au înjunghiat patru bărbaţi care se aflau în curte. Victimele au fost înjunghiate în zona toracelui, iar una dintre ele în gât. Medicii legişti au stabilit că vătămările suferite de două dintre victime le-a pus viaţa în primejdie. Poliţiştii au reuşit să îi prindă pe agresori în scurt timp şi I-au prezentat procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. În timpul audierilor cei trei nu au recunoscut acuzaţiile aduse.