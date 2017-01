Agresorii fiicei unui fost senator, condamnaţi

Tribunalul Constanţa a dat, ieri, sentinţa în dosarul în care Orhan Şachir, de 31 de ani, din Constanţa şi Elvis Iusein, de 21 de ani, din Nuntaşi, au fost judecaţi pentru viol, lipsire de libertate şi încercarea de a determina mărturia mincinoasă, iar Ipechi Azis, din Constanţa, de încercarea de a determina mărturia mincinoasă şi favorizarea infractorului. Magistraţii i-au condamnat pe Şachir şi Iusein la câte opt ani de detenţie şi pe Azis la un an de închisoare cu suspendare sub supraveghere. În plus, cei trei sunt obligaţi să îi plătească victimei, Sabinei Ioana Ivan, pe care au răpit-o de pe stradă şi au violat-o, 50.000 de lei daune morale. Decizia nu este definitivă. Potrivit rechizitoriului, în noaptea de 1 spre 2 iunie, în jurul orei 01.30, Sabina Ioana Ivan, de 20 ani, din Constanţa, fiica fostului senator Sabin Ivan, se întorcea de la o petrecere împreună cu o prietenă. Pe strada Soveja, în apropierea Galeriilor Soveja, ele au fost acostate de trei indivizi. Doi dintre ei au luat-o pe victimă, Ioana Sabina Ivan, şi au fugit cu ea, în timp ce al treilea a ţinut-o pe prietena acesteia. Potrivit declaraţiilor amicei victimei, după ce a fost eliberată, aceasta s-a dus la poliţie, însă oamenii legii nu au reuşit să dea de urma prietenei sale şi a agresorilor.

VIOLATĂ ŞI AMENINŢATĂ Sabinei Ivan le-a declarat anchetatorilor că, după ce a fost răpită de pe stradă, a fost dusă în cartierul Anadalchioi, în spatele unor blocuri, unde unul dintre agresori a obligat-o să întreţină relaţii sexuale orale. Potrivit anchetatorilor, nefiind mulţumit de prestaţia fetei, pentru că aceasta plângea, cei doi au dus-o pe strada Ştefăniţă Vodă, într-un gang, unde au dezbrăcat-o şi au întreţinut cu ea relaţii sexuale normale şi orale. În acea zonă, violatorii s-au întâlnit cu alţi doi cunoscuţi de-ai lor, cărora le-au propus să întreţină relaţii sexuale cu tânăra contra sumei de 30 de lei. Cei doi „clienţi” au plătit şi au violat-o şi ei, după care şi-au văzut de drum. Pentru a o determina să nu-i denunţe, Şachir şi Iusein au dus-o în casa lui Ipechi Azis, unde toţi trei au ameninţat-o cu moartea dacă nu tace. În jurul orei 06.30, indivizii au eliberat-o pe victimă şi au condus-o la autobuz, însă nu au lăsat-o să plece cu prima cursă, deoarece tânăra plângea şi nu au vrut să dea de bănuit. A doua zi, Sabina Ioana Ivan s-a prezentat la poliţie unde a depus o plângere împotriva agresorilor. În aceeaşi seară, în jurul orei 21.00, doi suspecţi identificaţi drept Orhan Şachir şi Elvis Iusein au recunoscut că au întreţinut relaţii sexuale cu tânăra, însă au susţinut că totul s-a întâmplat cu consimţământul acesteia. Ei au fost arestaţi, iar Ipechi Azis a fost judecată pentru că i-a primit în casă pe cei doi agresori şi a ameninţat-o pe Sabina Ivan.