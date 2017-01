Agresorul fotoreporterului, cercetat în libertate

Bărbatul care în cursul zilei de joi a ameninţat un fotoreporter cu un cuţit este cercetat în libertate. Taximetristul Nicolae Constantin, de 61 de ani, din Constanţa, este cercetat penal pentru comiterea infracţiunii de ameninţare şi port ilegal de armă albă. Amintim că, joi dimineaţă, în jurul orei 10.00, în Autogara din Tomis III, fotoreporterul Florin Gheorghe de la cotidianul „Adevărul de Seară” Constanţa a fost ameninţat cu un cuţit de un taximetrist, totul pornind de la un loc de parcare. „Am parcat maşina redacţiei într-un loc liber, pentru un minut şi, când m-am întors, am observat că eram blocat de un alt autoturism. Era un taximetrist care mi-a spus că nu a putut să întoarcă maşina din cauza autoturismului meu. El a adăugat că nu are de gând să plece şi aşteaptă să vadă cum mă voi descurca. Apoi a început să mă înjure şi eu i-am spus să înceteze pentru că nu i-am vorbit urât. Cred că asta l-a enervat şi atunci s-a dus până la taxi, de unde s-a întors cu un cuţit de aproximativ 20 de centimetri şi s-a repezit la mine. A încercat să mă lovească de două ori, însă m-am ferit. Apoi s-a urcat în maşină, moment în care i-am făcut o poză cu telefonul mobil şi el a continuat să mă ameninţe, spunându-mi că dacă îl dau la ziar mă omoară”, a declarat Florin Gheorghe. Nicolae Constantin se afla la volanul unui autoturism marca Dacia cu numărul de înmatriculare CT 07 CMD, al firmei Central Taxi. Legat de acest caz, liderul Camerei Taximetriştilor Constanţa Marin Neagu a declarat: „Central Taxi s-a desfiinţat în urmă cu zece ani. Dar unii mai practică taximetria sub acest nume, încercând să-i păcălească pe clienţi să creeze confuzia că ar face parte din General Taxi, o firmă cunoscută”.