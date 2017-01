Agresorul jurnaliştilor rămâne în arest

Tribunalul Constanţa a respins, ieri, cererea de eliberare provizorie sub control judiciar formulată de Constantin Dărac, de 42 de ani, din Adamclisi, care este arestat pentru ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii şi ordinii publice. Potrivit anchetatorilor, pe data de 8 mai anul acesta, Constantin Dărac a agresat un cameraman TV Neptun, care filma în localitatea constănţeană Zorile, din comuna Adamclisi. Individul s-a năpustit asupra operatorului, pe care l-a trântit la pământ, lovindu-l apoi cu pumnii şi picioarele. Procurorii spun că bătăuşul a luat camera de luat vederi a victimei şi a început să o izbească cu o piatră, pentru a fura caseta. Furios din cale-afară, Constantin Dărac a bruscat şi două femei care au încercat să sară în ajutorul lui Marius Panţu, cameramanul TV Neptun, una dintre ele fiind transportată ulterior la Spitalul Municipal Medgidia, pentru îngrijiri medicale. TV Neptun se va constitui parte civilă în dosar şi va cere daune materiale pentru aparatura distrusă. În timpul anchetei, Dărac a recunoscut acuzaţiile aduse. De asemenea, Constantin Dărac este acuzat că, în decembrie 2009, a fost prins în timp ce vindea carne de cerb şi de iepure direct din portbagajul maşinii sale. Ulterior, în luna februarie a acestui an, Dărac a fost prins în flagrant, în oraşul Constanţa, într-un autoturism marca Suzuki, în timp ce încerca să vândă carne de porc mistreţ. Conform anchetatorilor, Dărac a declarat că a găsit cei trei porci mistreţi pe câmp. A doua zi, poliţiştii au găsit abandonată pe câmp, în zona numită Valea Teilor, maşina la bordul căreia Dărac se deplasa la braconat, un Cherokee neînmatriculat. Procurorii spun că maşina avea montat un far direct la baterie, folosit pentru identificarea vânatului pe timp de noapte. Jeep-ul era pregătit pentru off road, cu blindaje faţă/spate, suspensii supraîntărite, motor extrem de puternic. Constantin Dărac este judecat în acest dosar şi pentru braconaj la fondul cinegetic şi pentru transport vânat braconat.