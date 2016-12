Agresorul lui Peniu, reţinut de anchetatori

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa l-au reţinut, ieri după-amiază, pentru 24 de ore, pe cel care l-a lovit cu o sticlă în cap pe Mihai Peniu, fiul lui Pavel Peniu, preşedintele Academiei de fotbal „Gheorghe Hagi” şi al clubului de fotbal Viitorul Constanţa. Agresorul, Alin Mureşanu, de 20 de ani, din Constanţa, a fost încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Constanţa şi este acuzat de comiterea infracţiunii de tentativă la omor calificat, iar astăzi va fi prezentat instanţei cu propunere de arestare. Alin Mureşanu este acuzat că, pe 13 octombrie, în urma unui conflict spontan, petrecut în jurul orei 03.00, l-a lovit cu o sticlă în cap pe Mihai Peniu. Potrivit anchetatorilor, Mihai Peniu se deplasa împreună cu soţia sa şi cu un prieten pe bulevardul Tomis, din Constanţa şi, la un moment dat, prietenul său a rămas în urmă şi a fost acostat de trei indivizi care se aflau în stare de ebrietate. Mihai Peniu a încercat să intervină pentru a-şi salva prietenul însă s-a ales cu o sticlă în cap şi a căzut incoştient pe asfalt. Taximetriştii care se aflau în zonă au sunat la 112, dar i-au şi prins pe cei trei agresori.

TREBUIE SĂ PLĂTEASCĂ Oamenii legii i-au identificat pe agresori ca fiind Alin Mureşanu, de 20 de ani, Alexandru M., de 24 de ani şi Advin A., de 24 de ani, însă niciunul dintre ei nu şi-a recunoscut vina. Cercetările au scos la iveală că agresorul lui Peniu este Mureşanu, care a refuzat ieri, să dea declaraţii în faţa anchetatorilor. În urma loviturii primite în acea noapte, Mihai Peniu a suferit o intervenţie chirurgicală, el fiind externat în cursul săptămânii trecute. „Nici nu vreau să mă pun în situaţia părinţilor celor care au făcut acest lucru, însă consider că trebuie să plătească într-un fel. Am înţeles că era bucuros că nu îi vom cere daune, însă asta va stabili fiul meu. El a suferit o operaţie complicată şi să te trezeşti cu creierul în mână este cutremurător. Medicii mi-au spus că l-au lovit cu sticla ca şi cum ar fi ţinut în mână un pumnal. L-a lovit mai exact cu gâtul sticlei. Acum se simte mult mai bine, însă are nevoie de odihnă pentru a se reface complet”, a declarat Pavel Peniu, tatăl victimei.