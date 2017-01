Agricultorii constănţeni nu pot înfiinţa cooperative din cauza lacunelor legislative

După aproape două decenii de la desfiinţarea fostelor CAP-uri, fermierii români au din nou posibilitatea de a se asocia în cooperative agricole, respectînd principiile democratice ale dreptului la proprietate. Deşi în Uniunea Europeană, cooperativele agricole au demonstrat că sînt cele mai performate organizaţii ale agriculturilor, vremurile cînd milioane de ţărani au fost victime ale colectivizării forţate îi fac şi acum pe proprietari să privească cu reticenţă ideea asocierii. Cel puţin acestea sînt concluziile celor 100 de fermieri din 30 de judeţe ale ţării care au participat, ieri, în staţiunea Mamaia, la un seminar organizat de Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă (OJCA) Constanţa. În cadrul manifestării, au fost dezbătute problemele de ordin legislativ care împiedică înfiinţarea cooperativelor, dar şi rolul pe care aceste structuri l-ar putea avea în aducerea agriculturii româneşti la standardele europene. Pe lîngă faptul că în lipsa unui cadru legislativ coerent fermierii români pot pierde subvenţiile europene, participanţii au atras atenţia că sectorul agricol românesc se confruntă cu o concurenţă tot mai mare din partea producătorilor externi. "Cooperativele agricole pot avea acces la subvenţii publice, dar şi la fonduri externe prin programul de susţinere a agriculturii româneşti. Pe de altă parte, acestea pot fi scutite de la plata taxelor vamale la importurile de utilaje agricole şi echipamente de irigat. Cooperativele reprezintă cea mai viabilă formă de asociere în agricultura europeană, însă lacunele legislative ne împiedică, deocamdată, să facem mai mult pentru fermierii constănţeni", a declarat directorul OJCA Constanţa, Dumitru Mirică.

În baza legii cooperativelor agricole, fermierii pot beneficia de reducerea impozitului pe profit cu 20% în primii cinci ani de activitate. "Nu este un lucru uşor să pui bazele unei cooperative agricole, însă ar putea fi mai uşor dacă am avea legi care să ne sprijine mai mult decît pînă acum. Am fost în străinătate, am văzut care este situaţia cooperativelor agricole de acolo şi vă pot spune că acestea reprezintă viitorul", a spus Vasile Gheordunescu, un fermier din Mereni. Statisticile arată că din cele peste 100 de cooperative înfiinţate la nivel naţional în intervalul 2005 - 2007, doar opt funcţionează în judeţul Constanţa. "Avem potenţial, mulţi agricultori doresc să-şi unească forţele pentru a a reuşi într-un domeniu care se confruntă cu mari probleme, însă credem că lucrurile se pot rezolva peste cîţiva ani", a completat Mirică. Prin afilierea la organizaţiile în domeniu din UE, asociaţiile agricole româneşti au posibilitatea să participe la elaborarea şi aplicarea politicii agricole comunitare. De altfel, asociaţiile din agricultură vor primi în acest an fonduri bugetare totale de 620.000 de lei pentru a participa la acţiunile organizaţiilor comunitare. Fondurile vor fi acordate pentru sprijinirea demersurilor de afiliere a Federaţiei Naţionale a Producătorilor Agricoli din România, în curs de înfiinţare, la Comitetul Organizaţiilor Profesionale din Agricultura Uniunii Europene şi la Comitetul General al Cooperativelor Agricole din UE.