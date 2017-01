Agricultorii, nemulţumiţi de subvenţia de toamnă propusă de Guvern

Producătorii agricoli ar putea primi un sprijin financiar de 200 lei pe hectar, pentru o suprafaţă de maximum 120 de hectare, pentru înfiinţarea culturilor de toamnă, potrivit unui proiect de hotărîre de Guvern. Proiectul de HG privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru înfiinţarea culturilor agricole în toamna anului 2008” arată că pot beneficia de acest sprijin financiar producătorii agricoli persoane fizice şi juridice, active în producţia primară de produse agricole, care exploatează suprafeţe de teren arabil, individual sau în orice formă asociativă prevăzută de lege şi înfiinţează culturi în toamna anului 2008. însă Beneficiarii se arată însă nemulţumiţi, atît de sumă, cît şi de condiţiile de acordare. Preşedintele Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), Marcel Cucu, a declarat, ieri, că suma este mică. “Cei 200 de lei pe ha înseamnă nici jumătate din necesarul pentru doza minimă de îngrăşămînt pentru înfiinţarea culturilor. În plus, ajutorul este acordat doar pînă la 120 de hectare. Un producător care are 1.000 de hectare va primi subvenţia doar pentru cele 120 de hectare“, a explicat preşedintele LAPAR. Pentru a fi eligibili la acordarea sprijinului financiar, solicitanţii trebuie să fie înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) cu suprafeţele de teren pe care le exploatează şi pe care înfiinţează culturi în toamna anului 2008. Valoarea sprijinului financiar acordat se exprimă sub forma unei subvenţii, pentru fiecare beneficiar, într-o singură tranşă. Proiectul mai prevede ca suma maximă a sprijinului financiar reprezentînd ajutorul de minimis să nu depăşească 7.500 euro pentru fiecare beneficiar. Termenul limită de depunere a cererilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis este 15 noiembrie 2008, inclusiv. În cazul în care se constată că nu au fost realizate suprafeţele menţionate în cererea de acordare a sprijinului financiar, beneficiarii vor restitui sumele aferente reprezentînd sprijin financiar nejustificat. Potrivit Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anual, în România, se înfiinţează culturi de toamnă pe aprox. 2.700.000 ha, cuprinzînd în principal grîu, rapiţă, orz, orzoaică.