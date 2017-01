Agricultorii români, incluşi în noua Politică Agricolă Comună a UE

Comisarul european pentru agricultură, Dacian Cioloş, a declarat vineri, la Bucureşti, că în noua Politică Agricolă Comună (PAC) reformată organizaţiile agricole de producători vor avea un rol central, arătând că aceste forme de organizare sunt esenţiale pentru o agricultură competitivă. \"Orice formă va avea PAC, organizaţiile agricole de producători vor avea un rol central, esenţial, şi nu doar din punct de vedere sindical sau al apărării intereselor agricultorilor, ci mai ales din punct de vedere economic (...) Fără organizaţii de producători cu caracter economic, puternice şi competitive, nu va exista agricultură competitivă\", a spus comisarul european. Acesta a adăugat că la nivelul Comisiei Europene se vor căuta soluţii pentru a facilita comercializarea de produse agricole la nivelul organizaţiilor de producători. \"Sunt foarte multe sectoare agricole unde nu se mai poate face o intervenţie a statului pentru o echilibrare, regularizare a pierderilor. Vom încerca să găsim mijloace pentru organizaţiile de producători de a-şi negocia condiţiile în care îşi vând produsele\", a explicat Cioloş.

• CERCETAREA AGRICOLĂ ARE NEVOIE DE FINANŢAREA PUBLICĂ • Cioloş a mai declarat că cercetarea agricolă din România are nevoie de finanţare de la bugetul de stat pentru a se dezvolta şi i-a sfătuit pe specialiştii din domeniu să se orienteze către colaborarea cu instituţii de profil din alte state. \"Situaţia cercetării agricole din România este o problemă mai veche. Ea nu se mai poate baza doar pe valorificarea terenurilor. În alte state, unităţile de cercetare sunt profitabile pentru că lucrează în colaborare cu instituţii de profil din alte ţări\", a explicat Cioloş. \"Cercetătorii români nu trebuie să se mai orienteze pe realizarea de soiuri doar pentru România, ci şi pentru alte ţări, pentru că este o piaţă deschisă\", a completat el. Domeniul cercetării agricole naţionale are în prezent nevoie de o îmbunătăţire la nivel logistic, pentru care este necesară o intervenţie la nivel financiar din partea statului, potrivit comisarului. \"E nevoie şi de o finanţare de la bugetul de stat, fără de care e foarte greu să se acţioneze, mai ales pentru creşterea capacităţii logistice\", a subliniat Cioloş. El a mai spus că în alte state europene staţiunile de cercetare lucrează în colaborare cu fermierii, sugerând că acest model ar trebui preluat şi de specialiştii români.

• FĂRĂ \"REFERINŢE ISTORICE\" DE REPARTIZARE A PLĂŢILOR DIRECTE • \"Mi se pare normal să renunţăm la referinţele sistorice de repartizare a sprijinului direct pe fermă sau pe hectar şi să trecem la o altă abordare, la criterii mai obiective şi transparente, care să ducă la o echitate mai mare a distribuirii sprijinului financiar direct\", a spus Cioloş. El a explicat că scopul final al plăţilor directe trebuie să fie acela de modernizare a tehnologiilor utilizate în sectorul agricol, în vederea utilizării responsabile a resurselor naturale.

• BANII PENTRU AGRICULTURĂ, ÎNAPOI LA CE • România ar putea fi nevoită să returneze CE o parte din banii alocaţi pentru agricultură, potrivit lui Cioloş, care nu a precizat însă despre ce sumă este vorba. \"Depinde, din ce perspectivă privim “mărunţişul” ăsta, pentru unii e puţin. Nu este o chestiune care ţine de comisari, este un dispozitiv administrativ care verifică tot ce se întâmplă în toate statele membre\", a răspuns el referindu-se la sumă.