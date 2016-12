Agricultorii vor primi subvenţiile la timp

Deşi criza economică nu a ocolit nici agricultura, iar mulţi fermieri sînt în pragul falimentului din cauza lipsei banilor, autorităţile promit ajutorarea agricultorilor. Ministrul Agriculturii, Ilie Sîrbu, a declarat că fermierii vor primi la timp toate subvenţiile promise şi prevăzute în buget. “Sînt extrem de preocupat de ce se întîmplă cu subvenţiile, plăţile directe care au fost întîrziate cu un an. Tot ce am prins în buget, toate tipurile de subvenţii vor fi plătite. Facem eforturi extraordinare cu noua echipă de la Agenţia de Plăţi în Agricultură, să efectuăm plăţile la timp. Nu pot să mai accept întîrzieri, explicaţii”, a afirmat Sîrbu. El i-a avertizat pe şefii direcţiilor agricole judeţene care au plătit mai puţini bani pentru subvenţia de motorină că vor fi demişi săptămîna viitoare. “În urma anchetei efectuate la Direcţia Agricolă Timiş, am fost surprins. Cei de la Timiş şi din aproape toate judeţele au decis în mod unilateral şi nu au acordat decît 22 de lei, nu 39 de lei pe hectar de motorină. Acum va fi 39 de lei pe hectar. Sancţiunile vor urma oricum, prin schimbarea directorilor săptămîna viitoare”, a mai declarat ministrul. Acesta a completat că ministerul Agriculturii va avea bani pentru toate plăţile promise, chiar dacă Guvernul va lua temporar, sub formă de împrumut, din visteria acestuia aproape două miliarde de lei. “La rectificarea bugetară, am convenit în Guvern, cu ministrul Pogea, că vor fi luate două miliarde sub formă de împrumut. Sînt bani disponibili. Pentru o perioadă, de la rectificare şi pînă în toamnă, cînd vine vîrful de plăţi la noi, se pot utiliza aceşti bani”, a susţinut Ilie Sîrbu.