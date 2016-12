Agricultorii vor putea accesa credite mai ieftine

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) va încheia convenţii cu băncile pentru ca fermierii să poată accesa credite mai ieftine. Potrivit Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), măsura a fost luată întrucât absorbţia fondurilor pentru dezvoltare rurală se confruntă cu accesul dificil la credite şi în special dobânzi, care descurajează potenţialii beneficiari. MADR a derulat consultări cu băncile care au durat circa un an şi în urma cărora a fost adoptat cadrul legislativ prin care se condiţionează participarea la schemele de finanţare din sectorul agro-alimentar. Cadrul legislativ stabileşte comisionul încasat de bancă, de sub 1%. Nivelurile dobânzilor şi comisionului vor fi valabile pentru creditele acordate atât beneficiarilor plăţilor directe, cât şi pentru beneficiarii axelor I, III şi IV din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). APIA va încheia convenţii cu băncile interesate şi le impune acestora câteva condiţii, pe lângă cele privind dobânzile. Astfel, instituţiile de credit trebuie să deţină sucursale sau agenţii în cel puţin 30% din judeţe şi să fi finanţat în perioada 2008-2012 anumite activităţi din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Totuşi, APIA poate încheia convenţii şi cu băncile care nu îndeplinesc cerinţa privind reţeaua teritorială, dar vin cu oferte de creditare sub nivelul general impus şi acceptă ca acestea să fie înscrise în convenţie. Agenţia va încheia acte adiţionale la toate convenţiile aflate în derulare, introducând prevederile noului ordin. Potrivit MADR, rata de absorbţie a fondurilor europene pentru dezvoltare rurală a ajuns la aproape 60% din 8,124 miliarde de euro.